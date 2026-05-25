Mokotów Grozili gazem pieprzowym i okradali kierowców taksówek na aplikację

Każdy kierowca taksówki na aplikację w Polsce musi już mieć polskie prawo jazdy

Jak poinformowała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, do jednego ze zdarzeń doszło przy ul. Chocimskiej na Mokotowie. "Pokrzywdzony kierowca przewozów na aplikację, obywatel Indii, zgłosił kradzież telefonu o wartości około 5600 złotych. Z ustaleń policjantów wynikało, że kobieta i mężczyzna zamówili kurs, a podczas przejazdu korzystali z należącego do kierowcy telefonu. Po dotarciu na miejsce para wybiegła z pojazdu ze skradzionym urządzeniem. Kiedy kierowca podjął pościg, kobieta rozpyliła w jego kierunku gaz pieprzowy" - zrelacjonowała policjantka.

Dwie osoby usłyszały zarzuty

Policjanci ustalili, kto mógł stać za rozbojem oraz miejsce pobytu obu osób. Zatrzymali 21-letniego mężczyznę oraz 20-letnią kobietę. "W działania zaangażowali się również funkcjonariusze Wydziału Nieletnich i Patologii, którzy podczas realizowanych czynności znaleźli w lokalu także osobę nieletnią poszukiwaną celem doprowadzenia do zakładu poprawczego. Nieletni został zatrzymany i przekazany do dalszych czynności zgodnie z decyzją sądu rodzinnego" - wyjaśniła Haberska.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli telefony komórkowe, gotówkę oraz gaz pieprzowy mogący służyć do popełniania przestępstw. "Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym powiązać zatrzymanych również z innym zdarzeniem, do którego doszło pod koniec kwietnia w rejonie ul. Gandhiego. Wówczas ofiarą sprawców padł inny kierowca przewozów realizowanych za pośrednictwem aplikacji, któremu skradziono dwa telefony komórkowe o łącznej wartości około 1800 złotych. W tym przypadku sprawcy również grozili użyciem gazu obezwładniającego w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia" - wskazała Marta Haberska.

21-letniemu mężczyźnie i 20-letniej kobiecie postawiono zarzuty dotyczące kradzieży rozbójniczych, których dopuścili się działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.

Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych Źródło zdjęcia: KRP II