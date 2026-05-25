Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Grozili gazem pieprzowym i okradali kierowców taksówek na aplikację

|
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Każdy kierowca taksówki na aplikację w Polsce musi już mieć polskie prawo jazdy
Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KRP II
Policjanci zatrzymali parę - 21-letniego mężczyznę i 20-letnią kobietę podejrzanych o dokonanie kradzieży rozbójniczych na kierowcach taksówek zamawianych przez aplikację. Ich łupem padały telefony taksówkarzy.

Jak poinformowała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, do jednego ze zdarzeń doszło przy ul. Chocimskiej na Mokotowie. "Pokrzywdzony kierowca przewozów na aplikację, obywatel Indii, zgłosił kradzież telefonu o wartości około 5600 złotych. Z ustaleń policjantów wynikało, że kobieta i mężczyzna zamówili kurs, a podczas przejazdu korzystali z należącego do kierowcy telefonu. Po dotarciu na miejsce para wybiegła z pojazdu ze skradzionym urządzeniem. Kiedy kierowca podjął pościg, kobieta rozpyliła w jego kierunku gaz pieprzowy" - zrelacjonowała policjantka.

Dwie osoby usłyszały zarzuty

Policjanci ustalili, kto mógł stać za rozbojem oraz miejsce pobytu obu osób. Zatrzymali 21-letniego mężczyznę oraz 20-letnią kobietę. "W działania zaangażowali się również funkcjonariusze Wydziału Nieletnich i Patologii, którzy podczas realizowanych czynności znaleźli w lokalu także osobę nieletnią poszukiwaną celem doprowadzenia do zakładu poprawczego. Nieletni został zatrzymany i przekazany do dalszych czynności zgodnie z decyzją sądu rodzinnego" - wyjaśniła Haberska.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli telefony komórkowe, gotówkę oraz gaz pieprzowy mogący służyć do popełniania przestępstw. "Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym powiązać zatrzymanych również z innym zdarzeniem, do którego doszło pod koniec kwietnia w rejonie ul. Gandhiego. Wówczas ofiarą sprawców padł inny kierowca przewozów realizowanych za pośrednictwem aplikacji, któremu skradziono dwa telefony komórkowe o łącznej wartości około 1800 złotych. W tym przypadku sprawcy również grozili użyciem gazu obezwładniającego w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia" - wskazała Marta Haberska.

21-letniemu mężczyźnie i 20-letniej kobiecie postawiono zarzuty dotyczące kradzieży rozbójniczych, których dopuścili się działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.

Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Źródło zdjęcia: KRP II
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
35. Bieg Niepodległości w Warszawie
Polacy pokochali długie dystanse. Teraz biegają "w słusznej sprawie"
Mariusz Czykier
Udostępnij:
Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
TVN24
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
TVN24
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
TVN24
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
TVN24
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
TVN24
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
TVN24
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
TVN24
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
TVN24
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
TVN24
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
Wilanów
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON niczym Tom Cruise w głośnym nagraniu. Tak je skomentował
TVN24
Upał w Indiach
Ponad 45 stopni na termometrach. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
TVN24
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Władysław Kosniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: to będzie test naszego przywództwa
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Wypadek na krajowej "50"
Jedna osoba ranna, zablokowana krajowa "50"
Okolice
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
TVN24
Stacja benzynowa paliw tankowanie
PILNETakie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki