Mokotów

Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji

Strefa Płatnego Parkowania
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na ulicy Odyńca
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Według planów drogowców strefa płatnego parkowania ma objąć kolejną część Mokotowa - Służewiec oraz dzielnicę Włochy. Kilkaset osób uczestniczyło w spotkaniach i konsultacjach społecznych na ten temat. Zarząd Dróg Miejskich opublikował podsumowanie. Raport z konsultacji trafi do radnych.

W spotkaniach, dyżurach konsultacyjnych i konsultacjach online dotyczących Mokotowa (Służewca) uczestniczyło około 400 osób. Większe zainteresowanie wzbudziły konsultacje dotyczące Włoch - wzięło w nich udział ponad 500 osób.

Jak wynika z raportu, mieszkańcy Służewca zgłaszali wiele problemów dotyczących tej części Mokotowa. Zwracali uwagę, że garaże podziemne w nowych inwestycjach, a także w Domu Kultury Kadr stoją puste, miejsca nie są wynajmowane; nie wszyscy mieszkańcy nowej zabudowy mają wykupione miejsce w garażach podziemnych.

Traktują Służewiec jak darmowy parking

Mieszkańcy uważają, że wdrożenie SPPN może spowodować, że część osób jednak zdecyduje się na najem takich miejsc, dzięki czemu zwiększy się pula miejsc postojowych dostępnych na ulicach.

Zgłaszali też, że Służewiec jest wykorzystywany jako darmowy parking dla pracowników biurowców. Zaobserwowali, że przyjezdni kierowcy niszczą infrastrukturę (np. parkują na trawnikach, zieleńcach) oraz przyczyniają się do powstawania niebezpiecznych sytuacji drogowych np. ograniczają widoczność w okolicy przejść dla pieszych.

Zaznaczyli też, że miejscem generującym ruch samochodowy jest Rondo Unii Europejskiej i ich zdaniem od tego punktu powinien być wyznaczany SPPN. Poza tym wąskie ulice, takie jak Bogunki, Gruszczyńskiego lub Kolady są zastawione zaparkowanymi samochodami.

Przewidywany zasięg strefy SPPN na Mokotowie
Przewidywany zasięg strefy SPPN na Mokotowie
Źródło: ZDM Warszawa

Dodatkowo dzielnicowe ulice są w złym stanie technicznym i jest na nich wiele porzuconych aut, które powinny być usunięte przez straż miejską.

Skargi na nowe parkomaty i interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich
Skargi na nowe parkomaty i interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Drogowcy, po analizach, przekazali, że osoby mieszkające na Służewcu popierają rozszerzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego z powodu niedoboru miejsc postojowych. Wyjaśnili, że wynika to z funkcji biurowo-usługowej obszaru, nowych osiedli oraz parkowania przyjezdnych na uliczkach.

Większość postulowała poszerzenie granic względem projektu. Mają jednak także obawy, że parkowanie przeniesie się na podwórka i ulice wewnętrzne, a spółdzielniom i wspólnotom brakuje narzędzi, aby temu zapobiec.

Strefa płatnego parkowania rozszerzyła by się o obszar ograniczony ulicami Woronicza, Modzelewskiego, Wołoską, Obrzeżną, Bokserską i linią kolejową nr 8.

Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Źródło: TVN24

Problemy w okolicach lotniska

Mieszkańcy Włoch zgłaszali natomiast problemy szczególnie w okolicach lotniska, gdzie zarówno turyści zostawiają samochody na dłużej, jak i zajmują je taksówkarze i pracownicy lotniska oraz okolicznych budynków biurowych.

W okolicy są też hotele, w których odbywają się przeróżne wydarzenia i nie mają odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich gości. Z kolei w okolicy giełdy kwiatowej mieszkańcy skarżą się na zwiększony ruch samochodowy w weekendy, a w okolicy Centrum Azjatyckiego doskwiera wzmożony ruch samochodów dostawczych oraz parkowanie klientów centrum przez cały tydzień.

Okolice ulicy Instalatorów rozwijają się, ale nie powstają dodatkowe ogólnodostępne miejsca postojowe.

Według drogowców, mieszkańcy Włoch w większości postrzegają wprowadzenie SPPN jako narzędzie, które ochroni ich potrzeby parkingowe przed przyjezdnymi, zwłaszcza blisko lotniska, biurowców i usług (Centrum Azjatyckie). Jednocześnie wskazali, że obszar jest bardzo różnorodny, ma skomplikowaną strukturę własności gruntów, brakuje miejsc postojowych, a zasady abonamentowe nie pasują do obszarów granicznych.

W raporcie są też zawarte rekomendacje m.in. wprowadzenie SPPN na obszarze objętym procesem konsultacyjnym z ewentualnym wyłączeniem niektórych ulic, wyznaczenie możliwie dużej liczby miejsc parkingowych, w tym również miejsc przeznaczonych tylko dla mieszkańców czy też przeanalizowanie, czy możliwe są indywidualne rozwiązania abonamentowe dla osób, które w promieniu 200 metrów nie mają dostępu do miejsc parkingowych.

Przewidywany zasięg strefy SPPN we Włochach
Przewidywany zasięg strefy SPPN we Włochach
Źródło: ZDM Warszawa

Obszar konsultowany wyznaczają od zachodu – linia kolejowa WKD, od północy i wschodu – linia kolejowa nr 8, na granicy z obecną strefą na Mokotowie, od południa – ulice Komitetu Obrony Robotników i Krakowiaków.

W pierwszej połowie 2026 roku rada Warszawy zdecyduje czy objąć Służewiec i Włochy strefą płatnego parkowania i jakie granice będzie miała ta strefa. W uchwale określi też termin wprowadzenia strefy.

Raport z konsultacji i wyniki badań parkingowych zostaną przekazane radnym. 

SPPN przy Grochowskiej
Płatna strefa ma dotrzeć do "Mordoru" i objąć kolejną dzielnicę
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Włochy i Służewiec? Drogowcy kończą badania
Na warszawskich ulicach trwa wymiana parkomatów
"Podwójne" parkomaty na ulicach. O co chodzi?
Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Płatne parkowanie
