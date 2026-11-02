Kultura Zaginął w czasie wojny, wrócił po 80 latach. Obraz można zobaczyć na wystawie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Obraz "Dama z wachlarzem" wrócił do Wilanowa Źródło wideo: Danuta Matloch/MKiDN Źródło zdj. gł.: Danuta Matloch/MKiDN

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Grafika "Dama z wachlarzem", zwana też "Damą stojącą w białej sukni z wachlarzem w ręku", to dzieło pochodzące najprawdopodobniej z XIX wieku. To kolejna odzyskana strata wojenna.

"To oleodruk z ręcznie podmalowanymi elementami, wykonany na papierze, a następnie naklejony na płótno" - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Grafika po raz pierwszy pojawia się w wilanowskim "Inwentarzu obrazów" z 1877 roku, a następnie w "Katalogu obrazów i umeblowania, które znajduje się w Pałacu w Wilanowie" z 1895 roku autorstwa Georgesa Duchesne’a. We wszystkich źródłach nosi numer inwentarzowy 775.

"Podobnie jak większość wyposażenia wilanowskiej rezydencji, została prawdopodobnie wywieziona jesienią 1944 roku w czasie akcji prowadzonej przez niemieckiego komisarza Alfreda Schellenberga" - podał konserwator.

Wróciła po 80 latach

W maju 2023 roku o chęci zwrotu dzieła poinformowało niemieckie małżeństwo. Jak wyjaśnił konserwator, na odwrocie zachowały się wilanowskie oznaczenia: nalepka z dawnym numerem inwentarzowym oraz stempel wykonany przez szablon "GALERYA OBRAZÓW W WILLANOWIE".

Obraz "Dama z wachlarzem" wrócił do Wilanowa Obraz "Dama z wachlarzem" Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN Obraz "Dama z wachlarzem" Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN Obraz "Dama z wachlarzem" Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN Obraz "Dama z wachlarzem" Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN

"Dotychczasowi posiadacze zdecydowali o bezwarunkowym zwrocie grafiki muzeum" - dodał konserwator.

W ten sposób, po osiemdziesięciu latach, "Dama z wachlarzem" wróciła do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Odnalazła także swoje miejsce w rejestrze zabytków ruchomych.

Jest częścią wystawy

Obraz "Dama z wachlarzem" można zobaczyć w galerii Kordegarda, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury na jubileuszowej 10. wystawie "Utracone / Odzyskane".

Jubileuszowa, dziesiąta odsłona cyklu prezentuje dzieła odzyskane przez działania restytucyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Ich losy nie były znane przez dekady, uznane za bezpowrotnie utracone, dziś składają się na wiele niepowtarzalnych opowieści o bezcennych dziełach sztuki, wojennej zawierusze i wielkich powrotach do polskich zbiorów" - czytamy na stronie galerii Kordegarda.

Część dzieł pokazywanych na wystawie zaginęła w czasie II wojny światowej, inne zostały skradzione w latach powojennych lub w II połowie XX wieku. W ostatnich latach udało się przywrócić je do macierzystych zbiorów.

Wystawa "Utracone / Odzyskane" trwa od 22 października do 6 grudnia.