Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura

Zaginął w czasie wojny, wrócił po 80 latach. Obraz można zobaczyć na wystawie

|
Obraz "Dama z wachlarzem"
Obraz "Dama z wachlarzem" wrócił do Wilanowa
Źródło wideo: Danuta Matloch/MKiDN
Źródło zdj. gł.: Danuta Matloch/MKiDN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Obraz "Dama z wachlarzem" w XIX wieku zdobił Muzeum w Wilanowie, w czasie II wojny światowej zniknął. Po 80 latach wrócił do macierzystej placówki, zwrócili go dotychczasowi posiadacze. Teraz można obejrzeć go na wystawie w galerii Kordegarda.

Grafika "Dama z wachlarzem", zwana też "Damą stojącą w białej sukni z wachlarzem w ręku", to dzieło pochodzące najprawdopodobniej z XIX wieku. To kolejna odzyskana strata wojenna.

"To oleodruk z ręcznie podmalowanymi elementami, wykonany na papierze, a następnie naklejony na płótno" - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Grafika po raz pierwszy pojawia się w wilanowskim "Inwentarzu obrazów" z 1877 roku, a następnie w "Katalogu obrazów i umeblowania, które znajduje się w Pałacu w Wilanowie" z 1895 roku autorstwa Georgesa Duchesne’a. We wszystkich źródłach nosi numer inwentarzowy 775.

"Podobnie jak większość wyposażenia wilanowskiej rezydencji, została prawdopodobnie wywieziona jesienią 1944 roku w czasie akcji prowadzonej przez niemieckiego komisarza Alfreda Schellenberga" - podał konserwator.

Wróciła po 80 latach

W maju 2023 roku o chęci zwrotu dzieła poinformowało niemieckie małżeństwo. Jak wyjaśnił konserwator, na odwrocie zachowały się wilanowskie oznaczenia: nalepka z dawnym numerem inwentarzowym oraz stempel wykonany przez szablon "GALERYA OBRAZÓW W WILLANOWIE".

Obraz "Dama z wachlarzem" wrócił do Wilanowa
Obraz "Dama z wachlarzem"
Obraz "Dama z wachlarzem"
Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN
Obraz "Dama z wachlarzem"
Obraz "Dama z wachlarzem"
Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN
Obraz "Dama z wachlarzem"
Obraz "Dama z wachlarzem"
Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN
Obraz "Dama z wachlarzem"
Obraz "Dama z wachlarzem"
Źródło zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN

"Dotychczasowi posiadacze zdecydowali o bezwarunkowym zwrocie grafiki muzeum" - dodał konserwator.

W ten sposób, po osiemdziesięciu latach, "Dama z wachlarzem" wróciła do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Odnalazła także swoje miejsce w rejestrze zabytków ruchomych.

Jest częścią wystawy

Obraz "Dama z wachlarzem" można zobaczyć w galerii Kordegarda, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury na jubileuszowej 10. wystawie "Utracone / Odzyskane".

Jubileuszowa, dziesiąta odsłona cyklu prezentuje dzieła odzyskane przez działania restytucyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Ich losy nie były znane przez dekady, uznane za bezpowrotnie utracone, dziś składają się na wiele niepowtarzalnych opowieści o bezcennych dziełach sztuki, wojennej zawierusze i wielkich powrotach do polskich zbiorów" - czytamy na stronie galerii Kordegarda.

Część dzieł pokazywanych na wystawie zaginęła w czasie II wojny światowej, inne zostały skradzione w latach powojennych lub w II połowie XX wieku. W ostatnich latach udało się przywrócić je do macierzystych zbiorów.

Wystawa "Utracone / Odzyskane" trwa od 22 października do 6 grudnia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
SztukaHistoria WarszawyII wojna światowa
Czytaj także:
Sprawa trafiła już do prokuratury
Agresywny kierowca z Porsche stawił się w prokuraturze. Usłyszał zarzuty
Mokotów
Były samorządowiec i jego żona skazani za wyłudzenia od rolników (zdj. ilustracyjne)
"Mieli pełną świadomość". Były radny i żona skazani, w tle miliony złotych
Okolice
Zderzenie kilku aut w Radzyminie
Chciała zatrzymać pijanego kierowcę. Obywatelski pościg zakończył się zderzeniem
Okolice
Policyjna akcja "Znicz"
Drogowy bilans weekendu. Jest jedna dobra wiadomość
Ulice
Piesek biegał po S7
Przestraszony pies na ruchliwej trasie. "Co chwilę wbiegał na jezdnię"
Okolice
Pijany kierowca wjechał w stado krów
Wjechał w krowy w Jednorożcu. Żadna nie przeżyła
Okolice
Akcja policji w wypożyczalni w Rzeszowie
Zginął mercedes wart 800 tysięcy. 35-latka zatrzymano, gdy przyszedł po kolejne auto
Białołęka
Policja podczas manifestacji przed siedzibą TK w Alei Szucha
Obrażał policjantów przed Trybunałem. Wyrok zapadł natychmiast
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Sprawa znajdzie finał w sądzie
Ursynów
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni
Okolice
Na posesji w Garwolinie odnaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli ciało z szamba. Pierwsze ustalenia policji
Okolice
Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK
Aleja Szucha zamknięta. Co się dzieje przed Trybunałem?
Śródmieście
Osiedle Modern Mokotów
Z fabryk do biurowców, z biurowców do mieszkań. "Mordor" się zmienia
Dariusz Gałązka
Tramwaje na ulicy Stawki
W tym roku naprawiali torowisko już trzy razy. A to nie koniec
Piotr Bakalarski
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę
Okolice
Nowa siedziba PKP na wizualizacjach
55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca
Dariusz Gałązka
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Komendant główny policji pisze do funkcjonariuszy. "Nie pozwolę"
Śródmieście
Bogdan Święczkowski chciał wejść do budynku TK
Święczkowski próbował wejść do Trybunału
Śródmieście
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach
Ulice
Akcja "Znicz"
Są przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę
Ulice
Przystanek WKD Warszawa Raków
Koniec ze wspinaczką po schodach. Przebudują ważny przystanek
Włochy
halooween
Halloweenowa impreza wymknęła się spod kontroli
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Rembertów
Uderzył w drzewo. Z wraku auta 20-latka uwolnili strażacy
Okolice
Strażacy interweniowali w stacji kontroli pojazdów w Łomiankach
Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków
Okolice
Natalia Zakrzewska-Sobczak i Dorota Oyrzanowska
Oklaski, muzyka i śmiech. Tak też mogą wyglądać pogrzeby
Dariusz Gałązka
Wiceminister finansów: w luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
Ponad 150 spółek, dziesiątki tysięcy fałszywych faktur na 900 milionów
Śródmieście
Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie
Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
Okolice
Mężczyzna miał wedrzeć się z nożem na teren szkoły
Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku. "Siał postrach wśród dzieci"
Wola
Zamknięta pergola w Parku Ujazdowskim
"Obiekt wyłączony z użytkowania". O dziwo nie chodzi o plac zabaw
Piotr Bakalarski
Pomnik Syreny oblany białą farbą
Syrenka znów oblana farbą, sprawa w prokuraturze
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki