Zaginął w czasie wojny, wrócił po 80 latach. Obraz można zobaczyć na wystawie
Grafika "Dama z wachlarzem", zwana też "Damą stojącą w białej sukni z wachlarzem w ręku", to dzieło pochodzące najprawdopodobniej z XIX wieku. To kolejna odzyskana strata wojenna.
"To oleodruk z ręcznie podmalowanymi elementami, wykonany na papierze, a następnie naklejony na płótno" - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Grafika po raz pierwszy pojawia się w wilanowskim "Inwentarzu obrazów" z 1877 roku, a następnie w "Katalogu obrazów i umeblowania, które znajduje się w Pałacu w Wilanowie" z 1895 roku autorstwa Georgesa Duchesne’a. We wszystkich źródłach nosi numer inwentarzowy 775.
"Podobnie jak większość wyposażenia wilanowskiej rezydencji, została prawdopodobnie wywieziona jesienią 1944 roku w czasie akcji prowadzonej przez niemieckiego komisarza Alfreda Schellenberga" - podał konserwator.
Wróciła po 80 latach
W maju 2023 roku o chęci zwrotu dzieła poinformowało niemieckie małżeństwo. Jak wyjaśnił konserwator, na odwrocie zachowały się wilanowskie oznaczenia: nalepka z dawnym numerem inwentarzowym oraz stempel wykonany przez szablon "GALERYA OBRAZÓW W WILLANOWIE".
"Dotychczasowi posiadacze zdecydowali o bezwarunkowym zwrocie grafiki muzeum" - dodał konserwator.
W ten sposób, po osiemdziesięciu latach, "Dama z wachlarzem" wróciła do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Odnalazła także swoje miejsce w rejestrze zabytków ruchomych.
Jest częścią wystawy
Obraz "Dama z wachlarzem" można zobaczyć w galerii Kordegarda, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury na jubileuszowej 10. wystawie "Utracone / Odzyskane".
Jubileuszowa, dziesiąta odsłona cyklu prezentuje dzieła odzyskane przez działania restytucyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Ich losy nie były znane przez dekady, uznane za bezpowrotnie utracone, dziś składają się na wiele niepowtarzalnych opowieści o bezcennych dziełach sztuki, wojennej zawierusze i wielkich powrotach do polskich zbiorów" - czytamy na stronie galerii Kordegarda.
Część dzieł pokazywanych na wystawie zaginęła w czasie II wojny światowej, inne zostały skradzione w latach powojennych lub w II połowie XX wieku. W ostatnich latach udało się przywrócić je do macierzystych zbiorów.
Wystawa "Utracone / Odzyskane" trwa od 22 października do 6 grudnia.