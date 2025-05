Jakie zajęcia w zabytkowej willi? Zdecydują po konsultacjach społecznych

Zabytkowa willa przy Modlińskiej Źródło: UM Warszawa

"Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców Białołęki na temat tego, jakie wydarzenia, zajęcia i działania kulturalne powinny odbywać się w nowej przestrzeni BOK. Pomysły i potrzeby zgłoszone w konsultacjach pomogą nam zaplanować program, który będzie dobrze dopasowany do charakteru miejsca i oczekiwań lokalnej społeczności" - przekazano w informacji na temat konsultacji społecznych.

Willa z początku XX wieku

Willa przy ulicy Modlińskiej 257 to wyjątkowy przykład architektury letniskowej z początku XX wieku. Została wybudowana w 1913 roku jako dom mieszkalny na wynajem. Obiekt przez dekady pełnił różne funkcje – po wojnie znajdowały się tu m.in. mieszkania komunalne, a sam budynek stopniowo niszczał. W 2009 roku został wpisany do ewidencji zabytków, co umożliwiło jego późniejszą renowację.

Po latach zaniedbania willa przeszła kompleksowy remont i konserwację. Przywrócono jej historyczną kolorystykę elewacji, odtworzono oryginalne drzwi wejściowe i drewniane okna, a także zrekonstruowano detale architektoniczne i charakterystyczną werandę.

Miejsce spotkań

Budynek został wyremontowany w ramach projektu stworzenia centrum lokalnego - miejsca spotkań mieszkanek i mieszkańców oraz przestrzeni do współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO). Oznacza to, że Białołęcki Ośrodek Kultury będzie prowadzić tutaj swoją ofertę, ale jednocześnie zostawi miejsce na działania proponowane przez mieszkanki, mieszkańców i organizacje społeczne.

Modlińska 257 to kompleks trzech budynków: głównego i dwóch oficyn – połączonych wspólnym dziedzińcem. W trakcie modernizacji zachowano zabytkowy charakter obiektu, jednocześnie przystosowując wnętrza do nowoczesnych funkcji kulturalnych.

Każdy z budynków ma określoną funkcję:

Budynek główny (A) – mieści salę wielofunkcyjną ze sceną, przestrzenie do spotkań i warsztatów oraz biblioteczkę. Pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Część budynku (piwnica i poddasze) pełni funkcje techniczne i administracyjne. Oficyna B – to przestrzeń do zajęć plastycznych i warsztatów artystycznych. Oficyna C – została zaprojektowana z myślą o działaniach muzycznych, także głośniejszych, jak próby czy lekcje gry na instrumentach.

Zabytkowa willa przy Modlińskiej Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa Willa przy Modlińskiej 257 Źródło: UM Warszawa

Kończą się konsultacje

"Nie wszystkie pomieszczenia mogą być udostępnione na otwarte wydarzenia - niektóre są przeznaczone na zaplecze techniczne, pracę administracyjną lub wymagają specjalnych warunków użytkowania. Willa będzie również stopniowo udostępniana do zwiedzania jako jedna z atrakcji dzielnicy - we współpracy z lokalnymi fundacjami" - zastrzegli urzędnicy. I dodali: "W ramach konsultacji będziemy rozmawiać między innymi o: potrzebach i oczekiwaniach mieszkanek i mieszkańców wobec oferty kulturalnej nowej placówki BOK; propozycjach działań artystycznych, edukacyjnych i społecznych; pomysłach na współpracę z lokalnymi organizacjami i grupami nieformalnymi; dostępności i promocji wydarzeń; funkcjach budynku i możliwych sposobach jego wykorzystywania".

Jak wziąć udział w konsultacjach? Swoje opinie i pomysły można jeszcze zgłaszać do 25 maja poprzez ankietę.

Najpóźniej 60 dni po zakończeniu konsultacji urzędnicy opublikują raport. Będzie zawierał podsumowanie całego procesu oraz wykaz uwag wraz z odniesieniem się do nich przez Białołęcki Ośrodek Kultury.