czytaj dalej

W przesyłce kurierskiej zamiast gumowych uszczelek do okien był tytoń bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar przechwycili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej po tym, jak wywąchała ją wyszkolona do tego czworonożna Negrita. Szacunkowa wartość rynkowa przemytu to prawie 900 tysięcy złotych.