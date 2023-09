Weekend muzycznego szaleństwa. 52 koncerty inspirowane nocą

Temat przewodni tegorocznych Szalonych Dni Muzyki to "Oda do nocy". - Noc zawsze stanowiła inspirację dla twórców, muzyków. Każdy kompozytor na swój sposób odkrywał wszelkie jej aspekty. Noc może być spokojna, łagodna, ale może być tez burzliwa, niepokojąca - mówił podczas konferencji prasowej Szalonych Dni Muzyki Rene Martin, twórca formatu festiwalu i szef artystyczny wszystkich jego edycji.

- W XIX wieku noc odmieniła swój charakter, stała się bardziej przerażająca, zaludniona złowieszczymi postaciami. Świat wyobrażeń i fantazji niemieckiego poety Hoffmanna zainspirował wielu kompozytorów m.in. Berlioza do stworzenia "Symfonii Fantastycznej", Wagnera do stworzenia "Tristana i Izoldy" czy "Statku Widmo", Mendelssohna do stworzenia "Snu Nocy Letniej". Fascynacja nocą mieszał się z fascynacją światem Orientu. Należy tu wymienić tu Rimskiego-Koraskowa i jego "Szeherezadę". Na przełomie XIX i XX wieku, noc również stanowiła inspirację. Mahler zatytułował swoją siódmą symfonię "Pieśń nocy", Strauss napisał wspaniałe "Pieśni na orkiestrę", a Schoenberg skomponował sextet smyczkowy "Przemieniona noc" - opowiadał o utworach, które usłyszą w tym roku warszawscy melomani Martin.