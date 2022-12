W teatrze, operze czy filharmonii. Kulturalne propozycje na sylwestra

Warszawska Opera Kameralna

"TANGO with BOND", czyli koncert z piosenkami z filmów o legendarnym agencie Jej Królewskiej Mości w nowych tangowych wersjach Hadriana Tabęckiego to propozycja Warszawskiej Opery Kameralnej na wieczór sylwestrowy. W trakcie wydarzenia wybrzmią przeboje z filmowej serii o Jamesie Bondzie. Wśród utworów znajdą się m.in. "Goldeneye", "Tommorow never dies", "Skyfall", "Writings on the wall", "No time to die" oraz "Diamonds are forever".