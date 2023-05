Postępy w budowie Muzeum Historii Polski. Otwarcie jeszcze w tym roku

Wicepremier zaznaczył, że "takiej pracy jeszcze nie było". - Cieszymy się bardzo, bo to zwiększa ofertę instytucji kulturalnych, które są bardzo lubiane przez Polaków. Widzimy boom frekwencyjny w polskich muzeach. Polacy uwielbiają zwiedzać nasze muzea - powiedział, kierując słowa wdzięczności do muzealników za ich codzienną pracę.

"Największe polskie muzeum"

Gliński poinformował, że budynek Muzeum Historii Polski - wraz z wystawą czasową - zostanie otwarty pod koniec września. - To największe polskie muzeum, największa polska inwestycja w kulturze - zapewnił. - My inwestujemy w tej chwili w ponad 300 inwestycji muzealnych w Polsce. Ta jest największa, ale w ogóle inwestycji w kulturze zrealizowaliśmy przez ostatnie siedem i pół roku 6 272 - wskazał.

"Negocjacje z firmami" na wystawę stałą

Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro dodał, że "w tej chwili trwają negocjacje z zaproszonymi firmami". - Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni uda nam się rozstrzygnąć i wyłonić wykonawcę wystawy stałej - stwierdził. Zaznaczył też, że dla całego zespołu muzeum to bardzo wzruszający moment. - Nareszcie będzie muzeum, które będzie mogło zaprosić zwiedzających, będzie miało znakomite możliwości realizacji wystaw czasowych, projektów konferencyjnych, naukowych, edukacyjnych. I wreszcie będziemy również mogli zaprosić za kilkanaście miesięcy na otwarcie wystawy stałej, więc to jest dla nas niesłychanie ważne - przyznał.

Prezes Budimex SA Artur Popko zwrócił uwagę, że dla firmy to "bardzo wielki kontrakt". - Każdy z elementów wykonany jest indywidualnie na potrzeby tej budowy. Elewacja, którą państwo widzicie, to 30 tysięcy płyt zaprojektowanych, przywiezionych i wykonanych ręcznie, a więc skala ogromna. Budowa dobiega końca. Właściwie zostały nam szlify i końcówki, miesiąc na wykonanie prac wykończeniowych i zgłaszamy tę budowę do pozwolenia na użytkowanie - podsumował.