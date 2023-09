"Portret starszego mężczyzny w peruce, z laską" wrócił do Muzeum Narodowego

Skradziony przez Niemców prawdopodobnie w Powstaniu Warszawskim

Numer inwentarzowy obrazu 30, to jeden z najstarszych numerów, który świadczy o tym, że odzyskany obraz stanowił część początkowej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. - W związku z tym to jedno z najcenniejszych dzieł. Obraz skradziony przez Niemców, prawdopodobnie po Powstaniu Warszawskim, odnaleziony na aukcji w zeszłym roku, w listopadzie w Niemczech. Departament Restytucji Dóbr Kultury MKiDN zidentyfikował ten obraz, jako naszą polską stratę wojenną. W procesie pertraktacji z posiadaczem obraz został bezkosztowo zwrócony Polsce. Dzisiaj przyjechał do Muzeum Narodowego w Warszawie, do swojego domu - dodał Gliński. Przypomniał, że "pustych ram w polskich muzeach są tysiące". - W wyniku II wojny światowej straciliśmy ponad pół miliona ruchomych dzieł sztuki - mówił szef MKiDN podczas uroczystości. - Mamy rozpoczętych 150 procesów restytucyjnych w 15 krajach na świecie - przekazał.