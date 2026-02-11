Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura

Popularne muzeum otworzą po długim remoncie

W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Źródło: Muzeum Ziemi w Warszawie
Po sześciu latach zakończyła się przebudowa północnego i wschodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego oraz dziedzińca. Od 70 lat mieści się tu siedziba Państwowego Muzeum Archeologicznego. Od drugiego marca zwiedzający będą mogli już odwiedzić dwie wystawy czasowe.

W wyremontowanym budynku powstały nowoczesne sale wystawowe i edukacyjne Państwowego Muzeum Archeologicznego.

- Dzisiaj oddajemy pierwszy etap, czyli wyremontowane dwa skrzydła za 50 milionów złotych pochodzących praktycznie w całości z naszego budżetu. Życzę, żebyśmy teraz zrealizowali z sukcesem drugi etap - powiedział w środę na konferencji marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Remont trwał sześć lat i odbywał się pod nadzorem konserwatorskim. Państwowe Muzeum Archeologiczne od 1999 roku jest placówką kultury, którą opiekuje się samorząd województwa.

Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
Dowiedz się więcej:

Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję

Okolice

70-lecie muzeum

Przewodniczący sejmiku Mazowsza Ludwik Rakowski przypomniał, że zbliża się 70-lecie istnienia muzeum w Arsenale i ma nadzieję, że wtedy też druga część inwestycji będzie się toczyła. - Warto też wspomnieć, że mimo trudnych warunków muzeum przecież cały czas funkcjonuje, wyjeżdża do zwiedzających, prowadząc lekcje muzealne poza siedzibą - dodał.

Przekazał, że w ciągu dwóch lat w takich zajęciach wzięło udział ponad 20 tysięcy uczestników.

- To bardzo ważny dzień dla Arsenału, dla muzeum, dla samorządu województwa mazowieckiego i dla mnie jako Generalnego Konserwatora Zabytków, bo oto po kilku latach muzeum zostanie otwarte po remoncie - powiedziała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska.

Zaznaczyła, że po remoncie powiększyła się przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna. Przypomniała, że modernizacji poddany został również dziedziniec. - Taka jest kolej rzeczy - coś, co budowali nasi przodkowie, my musimy zabezpieczyć i oddać następnym pokoleniom - dodała.

W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Źródło: PAP/Marcin Obara

Kości słonicy leśnej a budowa metra

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący komisji budżetu sejmiku mazowieckiego, burmistrz Woli, przypomniał, że dzięki muzealnikom zabezpieczono w trybie pilnym znalezione kilka lat temu podczas budowy stacji metra Płocka kości słonicy leśnej.

- Budowa drugiej linii metra mogłaby zostać opóźniona o kilka lat, gdyby nie profesjonalizm i determinacja pracowników tutejszego muzeum. Dzisiaj na stacji metra Płocka wyeksponowane są repliki kości słonicy, która stała się maskotką Woli i jest nawet na wolskim muralu - powiedział Strzałkowski.

Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego Wojciech Brzeziński przekazał, że po remoncie w skrzydle północnym znajdują się sale wystawowe i przestrzeń edukacyjna. Na pierwszym piętrze jest na razie pusta sala, w której zostanie zbudowana wystawa stała.

"Jest to jedna z łodzi wiślanych", choć nietypowa
Dowiedz się więcej:

"Jest to jedna z łodzi wiślanych", choć nietypowa

Wilanów

800 metrów kwadratowych

- Największa wystawa archeologiczna w Polsce, o powierzchni 800 metrów kwadratowych., na której będzie pokazane 3,5 tysiąca zabytków od epoki kamienia po późne średniowiecze. Będzie ona obejmowała wszystkie ziemie polskie, bo to jest misją Państwowego Muzeum Archeologicznego. Nie ma takiego muzeum w Polsce, bo tylko my mamy w swoich zadaniach pokazywanie najdawniejszych dziejów całej Polski - powiedział dyrektor. Wystawa stała ma zostać udostępniona zwiedzającym w przyszłym roku.

Strych został wykorzystany do zainstalowania tam urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz części urządzeń sterujących. Znalazły się tam również nowe pomieszczenia dla pracowników działu wystaw i popularyzacji. Przed remontem poddasze nie było użytkowane.

Na parterze skrzydła zachodniego znalazła swoje miejsce biblioteka muzeum. - Jedna z najważniejszych bibliotek specjalistycznych w Polsce, w której zasobach jest 75 tysięcy zabytkowych, unikatowych tomów - podkreślił Brzeziński.

Wyjaśnił, że połowa księgozbioru jest już na półkach, a muzealnicy przystępują do odkażania drugiej części. - To jest w sumie kilometr książek, z czego 500 metrów już jest w magazynie - dodał i przekazał, że całość prawdopodobnie będzie gotowa w I kwartale przyszłego roku.

Na pierwszym piętrze mieszczą się pomieszczenia pionu inwentaryzacyjnego oraz gabinetu numizmatycznego. Poddasze to pokoje gościnne dla uczonych oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe.

Dziedziniec jest oświetlony i będzie miejscem wystaw plenerowych. - Pierwsza jest gotowa i już czeka, jak śnieg stopnieje. Będzie to wystawa pt. Trzcinica – Karpacka Troja z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - dodał dyrektor muzeum.

Drugi etap remontu

Dyrektor zaznaczył, że teraz muzeum czeka drugi etap remontu, trudniejszy. - Dlatego, że w dwóch pozostałych skrzydłach – południowym i zachodnim – pracuje 80 procent załogi, to m.in. dział konserwacji muzealiów - dodał.

Ta część remontu będzie się prawdopodobnie odbywała etapowo, bo inaczej pracownicy musieliby się wszyscy gdzieś wynieść. Trwają prace nad dokumentacją projektu architektonicznego, które najprawdopodobniej zostaną zakończone w I półroczu bieżącego roku.

Muzeum przygotuje w tym roku dla zwiedzających osiem wystaw czasowych. Dwie z nich już od 2 marca zwiedzający będą mogli podziwiać w nowych wnętrzach. Są to "Skarby wieków średnich" i "Nad Wisłą, na Urzeczu".

Arsenał Warszawski został zbudowany w 1643 roku. Pierwszą gruntowną przebudowę wykonano za czasów dynastii saskiej, a po zakończeniu prac budynek przypominał raczej barokowy pałac. Ponad sto lat później, w 1763 roku., dobudowano piętra nad skrzydłami wschodnimi i zachodnimi oraz rozbudowano ryzalit środkowy w skrzydle południowym. W trakcie II wojny światowej budynek uległ znacznemu zniszczeniu. Po zakończeniu walk Arsenał został odbudowany i odtworzono jego bryłę z 1938 roku. Od 1957 roku znajduje się tam siedziba Państwowego Muzeum Archeologicznego. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
Okolice
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
Tagi:
MuzeumArcheologia
Czytaj także:
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
Ochota
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Trasa Łazienkowska
Krucza, plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
Okolice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
Mokotów
Zatrzymani w sprawie pobicia dwóch kobiet
Dwie Ukrainki zaatakowane. Trzy osoby usłyszały zarzuty
Okolice
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
Praga Południe
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
Okolice
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie dwóch autokarów
Wzrosła liczba rannych po zderzeniu autokarów
Okolice
Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym
Poszukiwaną listem gończym zatrzymali w salonie kosmetycznym
Wola
Wjechał w filar na stacji paliw
Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw
Okolice
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
Ochota
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
Żoliborz
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
Bielany
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
Okolice
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Klaudia Kamieniarz
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Okolice
Pobrano próbki wody na Targówku
Problem z wodą. "Ma zapach i posmak chloru"
Targówek
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanej siedzibie państwowego banku. Ewakuacja 200 osób
Śródmieście
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
Okolice
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko będzie testować syreny
Ochota
Areszt dla podejrzanych o kradzież maserati
Odpowiedzą za kradzież Maserati
Mokotów
Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Sfałszował dane na karnecie, z siłowni wyprowadziła go policja
Okolice
Pożar w miejscowości Pasek
Płonął samochód, ogień przeniósł się na elewację domu
Okolice
Zatrzymany 48-letni fotograf
Zwabił ją do hotelu, obiecywał karierę. Znany fotograf zatrzymany po wyroku za gwałt
TVN24
Poważny wypadek na S7
Trzy osoby ranne po zderzeniu na S7. Policja: kierowca pijany
Okolice
oszust recydwista zatrzymany
Miał przywieźć auto z Holandii. Dostał pieniądze, kontakt się urwał
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki