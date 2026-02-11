Popularne muzeum otworzą po długim remoncie

Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra Źródło: Muzeum Ziemi w Warszawie

W wyremontowanym budynku powstały nowoczesne sale wystawowe i edukacyjne Państwowego Muzeum Archeologicznego.

- Dzisiaj oddajemy pierwszy etap, czyli wyremontowane dwa skrzydła za 50 milionów złotych pochodzących praktycznie w całości z naszego budżetu. Życzę, żebyśmy teraz zrealizowali z sukcesem drugi etap - powiedział w środę na konferencji marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Remont trwał sześć lat i odbywał się pod nadzorem konserwatorskim. Państwowe Muzeum Archeologiczne od 1999 roku jest placówką kultury, którą opiekuje się samorząd województwa.

70-lecie muzeum

Przewodniczący sejmiku Mazowsza Ludwik Rakowski przypomniał, że zbliża się 70-lecie istnienia muzeum w Arsenale i ma nadzieję, że wtedy też druga część inwestycji będzie się toczyła. - Warto też wspomnieć, że mimo trudnych warunków muzeum przecież cały czas funkcjonuje, wyjeżdża do zwiedzających, prowadząc lekcje muzealne poza siedzibą - dodał.

Przekazał, że w ciągu dwóch lat w takich zajęciach wzięło udział ponad 20 tysięcy uczestników.

- To bardzo ważny dzień dla Arsenału, dla muzeum, dla samorządu województwa mazowieckiego i dla mnie jako Generalnego Konserwatora Zabytków, bo oto po kilku latach muzeum zostanie otwarte po remoncie - powiedziała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska.

Zaznaczyła, że po remoncie powiększyła się przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna. Przypomniała, że modernizacji poddany został również dziedziniec. - Taka jest kolej rzeczy - coś, co budowali nasi przodkowie, my musimy zabezpieczyć i oddać następnym pokoleniom - dodała.

Kości słonicy leśnej a budowa metra

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący komisji budżetu sejmiku mazowieckiego, burmistrz Woli, przypomniał, że dzięki muzealnikom zabezpieczono w trybie pilnym znalezione kilka lat temu podczas budowy stacji metra Płocka kości słonicy leśnej.

- Budowa drugiej linii metra mogłaby zostać opóźniona o kilka lat, gdyby nie profesjonalizm i determinacja pracowników tutejszego muzeum. Dzisiaj na stacji metra Płocka wyeksponowane są repliki kości słonicy, która stała się maskotką Woli i jest nawet na wolskim muralu - powiedział Strzałkowski.

Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego Wojciech Brzeziński przekazał, że po remoncie w skrzydle północnym znajdują się sale wystawowe i przestrzeń edukacyjna. Na pierwszym piętrze jest na razie pusta sala, w której zostanie zbudowana wystawa stała.

800 metrów kwadratowych

- Największa wystawa archeologiczna w Polsce, o powierzchni 800 metrów kwadratowych., na której będzie pokazane 3,5 tysiąca zabytków od epoki kamienia po późne średniowiecze. Będzie ona obejmowała wszystkie ziemie polskie, bo to jest misją Państwowego Muzeum Archeologicznego. Nie ma takiego muzeum w Polsce, bo tylko my mamy w swoich zadaniach pokazywanie najdawniejszych dziejów całej Polski - powiedział dyrektor. Wystawa stała ma zostać udostępniona zwiedzającym w przyszłym roku.

Strych został wykorzystany do zainstalowania tam urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz części urządzeń sterujących. Znalazły się tam również nowe pomieszczenia dla pracowników działu wystaw i popularyzacji. Przed remontem poddasze nie było użytkowane.

Na parterze skrzydła zachodniego znalazła swoje miejsce biblioteka muzeum. - Jedna z najważniejszych bibliotek specjalistycznych w Polsce, w której zasobach jest 75 tysięcy zabytkowych, unikatowych tomów - podkreślił Brzeziński.

Wyjaśnił, że połowa księgozbioru jest już na półkach, a muzealnicy przystępują do odkażania drugiej części. - To jest w sumie kilometr książek, z czego 500 metrów już jest w magazynie - dodał i przekazał, że całość prawdopodobnie będzie gotowa w I kwartale przyszłego roku.

Na pierwszym piętrze mieszczą się pomieszczenia pionu inwentaryzacyjnego oraz gabinetu numizmatycznego. Poddasze to pokoje gościnne dla uczonych oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe.

Dziedziniec jest oświetlony i będzie miejscem wystaw plenerowych. - Pierwsza jest gotowa i już czeka, jak śnieg stopnieje. Będzie to wystawa pt. Trzcinica – Karpacka Troja z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - dodał dyrektor muzeum.

Drugi etap remontu

Dyrektor zaznaczył, że teraz muzeum czeka drugi etap remontu, trudniejszy. - Dlatego, że w dwóch pozostałych skrzydłach – południowym i zachodnim – pracuje 80 procent załogi, to m.in. dział konserwacji muzealiów - dodał.

Ta część remontu będzie się prawdopodobnie odbywała etapowo, bo inaczej pracownicy musieliby się wszyscy gdzieś wynieść. Trwają prace nad dokumentacją projektu architektonicznego, które najprawdopodobniej zostaną zakończone w I półroczu bieżącego roku.

Muzeum przygotuje w tym roku dla zwiedzających osiem wystaw czasowych. Dwie z nich już od 2 marca zwiedzający będą mogli podziwiać w nowych wnętrzach. Są to "Skarby wieków średnich" i "Nad Wisłą, na Urzeczu".

Arsenał Warszawski został zbudowany w 1643 roku. Pierwszą gruntowną przebudowę wykonano za czasów dynastii saskiej, a po zakończeniu prac budynek przypominał raczej barokowy pałac. Ponad sto lat później, w 1763 roku., dobudowano piętra nad skrzydłami wschodnimi i zachodnimi oraz rozbudowano ryzalit środkowy w skrzydle południowym. W trakcie II wojny światowej budynek uległ znacznemu zniszczeniu. Po zakończeniu walk Arsenał został odbudowany i odtworzono jego bryłę z 1938 roku. Od 1957 roku znajduje się tam siedziba Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Opracowała Katarzyna Kędra