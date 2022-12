Monika Strzępka zostaje w Teatrze Dramatycznym. Powierzono jej nową funkcję

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zakwestionował wybór reżyserki teatralnej Moniki Strzępki na stanowisko dyrektorki Teatru Dramatycznego i "stwierdził nieważność" zarządzenia w sprawie jej powołania. Jego zdaniem Strzępka zamierzała zmienić teatr w "feministyczną instytucję kultury" i promować repertuar "o konotacjach ideologii lewicowej". Władze stolicy odpowiedziały, że "to próba cenzury" i zapowiedziały, że decyzję wojewody zaskarżą w sądzie. Podobnie wypowiedziała się w sprawie sama reżyserka. - Nie spodziewałam się tego, bo taka sytuacja w ogóle chyba jeszcze się dotąd nie wydarzyła (...) w publicznych instytucjach kultury - mówiła Monika Strzępka w Kropce na i" w TVN24 . - To jest próba jakiejś cenzury, to jest jakaś bzdura - dodała.

Teatr Dramatyczny: kierunek to feministyczna instytucja kultury

Do wpisu załączone zostało zdjęcie reżyserki zawieszonej na linie nad teatralną sceną. Ma na sobie złoty strój, co - jak wyjaśniono - jest nawiązaniem do rzeźby "Wilgotna Pani" autorstwa Iwony Demko, podarowanej teatrowi. Przypomnijmy, że przedstawia ona złotą waginę, co oburzyło organizację Ordo Iuris. Jej członkowie zapowiadali sprawdzenie, czy jej ustawienie w holu instytucji nie było naruszeniem uczyć religijnych. To dlatego, że rzeźbę wniesiono do teatru w uroczystym pochodzie, mogącym przypominać procesję. Twierdzili też, że to prezentowanie treści pornograficznych.