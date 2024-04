Tajemnicza paczka, zaginione kafelki i happy end. Ta historia to gotowy scenariusz na film. Do Łazienek Królewskich wracają po latach oryginalne holenderskie płytki ceramiczne, które w XVII wieku zdobiły wnętrza dzisiejszego Pałacu na Wyspie - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Unikalne eksponaty na wystawie

Odzyskane niedawno ceramiczne płytki zostały wytworzone między 1690 a 1700 rokiem, prawdopodobnie w wytwórni w Utrechcie w Niderlandach. - To niezwykle cenne eksponaty – zwłaszcza, że obiekty pochodzące z najwcześniejszego okresu w historii Łazienek Królewskich rzadko pojawiają się na antykwarycznym rynku. Dla tak unikalnych eksponatów warto odwiedzić wystawę "Sztuka dobrego myślenia" - dodała.

Pokoje Bachusa i Kąpielowy to pomieszczenia dawnej Łaźni – pawilonu, który w XVII wieku wybudował Stanisław Herakliusz Lubomirski. Stylistyka zachwyciła jego późniejszego właściciela – króla Stanisława Augusta. Postanowił on zachować Łaźnię, za to rozbudować ją w swój prywatny pałac, przy zachowaniu większości dekoracji.