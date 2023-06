Dzieła sztuki utracone w czasie II wojny światowej wróciły do Muzeum Narodowego

We wtorek w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja i przekazanie do zbiorów tej placówki odzyskanych strat wojennych oraz obiektów pochodzących z kradzieży powojennej.

W czasie wojny Polska utraciła ponad pół miliona dzieł sztuki

W tym kontekście przypomniał, że w resorcie kultury działa specjalny departament zajmujący się tymi działaniami. Jak mówił, narzędzia internetowe przeszukują dziennie miliardy informacji, by w ten sposób uzyskać podstawowe informacje, że "gdzieś coś na świecie może należeć do naszych strat".

Szef MKiDN zaznaczył, że ta działalność opiera się przede wszystkim na współpracy z wieloma instytucjami i osobami w Polsce i na świecie, wyspecjalizowanymi w poszukiwaniu dzieł sztuki. Zaznaczył, że są to także zwykli obywatele, posiadacze dzieł sztuki, którzy zgłaszają się do resortu i pytają, czy nie są one stratami wojennymi.

Odnaleziony w gruzach

Przekazał, że odzyskiwane obrazy wracają do swoich przedwojennych ram. - Nasza akcja "Puste Ramy" m.in. o tym mówi. Tam obok są puste ramy, które czekają na kolejne dzieła sztuki, które mam nadzieję do naszych instytucji będą wracały. W tej chwili prowadzimy około 150 procesów restytucyjnych w 15 krajach. Niektóre z tych krajów nie są zbyt przyjazne i nie bardzo chcą współpracować, ale my krok po kroku przełamujemy kolejne bariery, przez co do Polski wraca coraz więcej dzieł sztuki - podkreślił Gliński.