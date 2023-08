"Czterdziestolatek", "Co gryzie Gilberta Grape'a" czy "American Dreams" i spektakl o śmiechach. Premiery w warszawskich teatrach

Warszawskie teatry zapowiadają repertuar na wrzesień. - Pierwsze tygodnie po wakacjach będą bogate w premierowe spektakle, na sceny wracają też znane i lubiane tytuły. Nie zabraknie gości z kraju i zagranicy - zachęca stołeczny ratusz. Wśród tytułów można znaleźć: "Czterdziestolatka" nawiązującego do kultowego polskiego serialu, czy "Co gryzie Gilberta Grape'a" według znanej powieści Petera Hedgesa. Będzie też spektakl o... śmieciach.

"Six", "Co gryzie Gilberta Grape'a" i "American Dreams"

Wcześniej, bo 9 i 10 września, w Teatrze Syrena premierę będzie miał musical "Six" –pierwsza polska inscenizacja wielkiego przeboju West Endu i Brodwayu. Spektakl opowiada o sześciu żonach króla Anglii, Henryka VIII. Twórcy "Six" przedstawili je jako diwy muzyki pop, a sztuka ma formę koncertu – każda z bohaterek po kolei wyśpiewa swoją historię.

Teatr Powszechny pokaże we wrześniu swoją najnowszą produkcję: "Co gryzie Gilberta Grape'a" według kultowej powieści Petera Hedgesa, w reżyserii Karoliny Kowalczyk i z dramaturgią Natalii Królak.

"Co gryzie Gilberta Grape'a" to przypowieść na styku dramatu ciała i dramatu rodziny, próba przyjrzenia się życiu, w którym miłość zniknęła pod warstwą uwikłania, bólu i traumy. Czy całkowicie?"– czytamy na stronie Teatru.

"Spektakl o śmieciach" i "Dolce vita"

- Do bio czy do zmieszanych? Plastik, papier, gabaryty, zielone, kompost, małe, duże i ogromne AGD. W kontenerach, w lasach, na zboczach, czasem w kominkach i spalarniach zbyt blisko naszych okien – śmieci są wszędzie. Napotykamy je, produkujemy je, zamartwiamy się, że jest ich więcej, coraz więcej. - "Spektakl o śmieciach" będzie miał swoją premierę w Teatrze Ochoty 30 września. To efekt pracy grupy młodych twórczyń i twórców, wyłonionych w ramach tegorocznego konkursu "Polowanie na motyle".