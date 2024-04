Wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. Brzegi Wisły połączą promy i wypłynie Zefir

W środę 1 maja na ulice stolicy powrócą zabytkowe autobusy i tramwaje. Dwa brzegi Wisły połączą promy, a nad Zegrze popłynie statek Zefir.

- Tradycyjnie, dokładnie 1 maja, uruchamiamy Warszawskie Linie Turystyczne. Z rejsów wiślanymi promami można korzystać bezpłatnie, a w zabytkowych autobusach i tramwajach obowiązują bilety i zniżki. To doskonała okazja, żeby zwiedzić stolicę lub pokazać jej uroki naszym gościom – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że oferta ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Od początku działalności WLT skorzystało z nich niemal 2 mln osób.

- Tylko w zeszłym roku było to 210 tysięcy pasażerów. Liczby te dobitnie pokazują, że Warszawa, z bogatą ofertą turystyczną, to miasto, w którym chce się żyć, ale również odpoczywać, relaksować i przyjemnie spędzać wolny czas – dodał Rafał Trzaskowski.

"Parówki" i "akwaria oraz ikarusy i "ogórek"

Od 1 maja na torowiska wyjadą również zabytkowe tramwaje linii 36 i T, a po stołecznych ulicach jeździły będą – na linii 100 – zabytkowe ikarusy i słynny jelcz – "ogórek".

Linia 36 jest obsługiwana zabytkowymi tramwajami 13N "parówkami" i jeszcze kursującymi 105Na "akwariami".

Tramwaj ruszy z placu Narutowicza, minie Stację Filtrów i budynek Najwyższej Izby Kontroli, Politechnikę Warszawską, plac Zbawiciela, przejedzie przez MDM i plac Bankowy. Na Żoliborzu trasa prowadzi przez zielone torowisko na ulicy Mickiewicza i dalej, za placem Wilsona do pętli Marymont.

Linia 36 kursować będzie od 1 maja do 22 września, w dni wolne od pracy. W wakacje (od 22 czerwca do 1 września) linia kursować będzie codziennie. Obsługują ja tramwaje wysokopodłogowe.

Na stołeczne ulice wyjadą też kultowe jelcze i ikarusy. Obsłużą one linię 100. Będzie ona kursować od 1 maja do 22 września w weekendy i święta oraz dodatkowo 2 i 31 maja oraz 16 sierpnia – co 45 minut. Linię obsługują autobusy wysokopodłogowe.

Na ulice wyjadą zabytkowe autobusy WTP

"Setka" będzie kursowała w pętli: Dw. Centralny, E. Plater, Świętokrzyska, Prosta, Towarowa, Okopowa, Anielewicza, Świętojerska, Bonifraterska, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie, most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Targowa, Ratuszowa, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski, Zajęcza, Topiel, Kruczkowskiego, Książęca, Al. Ujazdowskie, Bagatela, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie do Dworca Centralnego.

"Autobusy linii 100 zaczynają i kończą trasę na przystanku Dw. Centralny 22 – w trzeciej alejce od budynku dworca w stronę centrum handlowym" – poinformował ZTM.

Z kolei w wakacje na tory wyjadą klasyczne drewniane wagony linii T. Kursować będą w soboty, niedziele i w święta od 22 czerwca do 1 września i dodatkowo 16 sierpnia. Obsłużą ją dwie brygady zabytkowych tramwajów klasycznych – obie z brygadą konduktorską na pokładzie. Tramwaje linii są wysokopodłogowe.

W sezonie wakacyjnym na linię T wyjeżdżają zabytkowe tramwaje z lat 40. i 50. Oczekujący na przystanku mogą trafić m.in. na tzw. berlinki. Wagony zaprojektowane specjalnie dla Warszawy zostały wywiezione do Berlina podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu odzyskano je i sprowadzono do stolicy. Na trasie spotkamy również tramwaje generacji N. Najstarszy z nich obsługiwał linię 30 uruchomioną wraz z otwarciem Trasy W-Z w 1949 r.

Pasażerowie z okien tramwaju mogą zobaczyć wiele ważnych dla historii Warszawy i Polski budynków, jak również panoramę miasta z dwóch mostów. Dworzec Centralny, Rotunda, Muzeum Narodowe, Stadion Narodowy, Stare Miasto i Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa.

"Tetka" kursować będzie w pętli: pl. Narutowicza, Grójecka, Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, al. Zieleniecka, Targowa, Trasa W-Z, Marszałkowska, Nowowiejska, Filtrowa do pętli pl. Narutowicza. Wybrane kursy odbywają się na trasie wydłużonej do lub z pętli Banacha.

Brzegi Wisły połączą promy

Brzegi Wisły połączą trzy bezpłatne przeprawy promowe. Prom Słonka popłynie z Cypla Czerniakowskiego (pomost pływający) na Saską Kępę (plaża), Pliszka z mostu Poniatowskiego (nabrzeże) na Stadion Narodowy (plaża) i Wilga z Podzamcze Fontanny (pomost pływający) do zoo (plaża).

Prom Pliszka Zarząd Transportu Miejskiego

Promy kursują w dni wolne od 1 maja do 22 września. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działają codziennie. Promami można podróżować bezpłatnie.

Na rejs Zefirem

Miasto zachęca do dalszych wycieczek. Jednym z rozwiązań może być całodzienny rejs statkiem Zefir do Serocka. W tym sezonie podróż rozpoczyna się z przystani przy Żeraniu. Dalej statek płynie Kanałem Żerańskim. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego. W drodze do Serocka statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 r. wysadzonego przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 r. W Serocku wycieczkowicze mają około dwugodzinną przerwę na spacer czy odpoczynek na plaży.

Zefir zabiera na pokład 98 pasażerów. Każdy ma zagwarantowane zadaszone miejsce siedzące z dostępem do stolika. Na statku jest grill i bufet z ciepłymi i zimnymi napojami.

Wraca również statek do Serocka WTP

Statek pływa na trasie: Żerań (przystań przy przystanku Cementownia 02) – Kanał Żerański – Jezioro Zegrzyńskie – Serock i z powrotem. Rejsy odbywają się w soboty, niedziele i dni świąteczne od 1 maja do 22 września.

Zefir wypływa o godz. 9 z przystani przy Kanale Żerańskim (okolice przystanku Cementownia 02), o godz. 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć do Warszawy. Rejs kończy się około godziny 18.00. Godziny te, poza godziną rozpoczęcia wycieczki, mogą ulec zmianie, o czym pasażerowie będą informowani podczas rejsu.

Bilet normalny kosztuje 36 zł, ulgowy 50 proc. – 18 zł, ulgowy dla rodzica/opiekuna – 25 zł. Dzieci podróżują bezpłatnie do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, a na podstawie biletu ulgowego – 18 zł – od czasu objęcia obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 lat.

Krajobrazy z okien wąskotorówki

Inną propozycją na weekend poza stolicą jest Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa. Pierwszy przejazd odbędzie się 1 maja, a następne co sobotę do końca wakacji.

1 maja i w każdą kolejną sobotę, wczesnym popołudniem, ze stacji w Piasecznie wyjedzie zabytkowa kolejka wąskotorowa. Przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30., przez Głosków, Runów i Złotokłos dociera do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzymuje się w Runowie, gdzie peron jest tuż przy leśnej polanie. Tu pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu, poleniuchować na trawie lub zwiedzić pobliski Złotokłos – przedwojenne letnisko, gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał m.in Mieczysław Fogg. Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie wynosi około cztery godziny.

Do kolejki dowiezie obsługiwana zabytkowym taborem linia 51. Z autobusu można skorzystać na podstawie biletu wydanego przez Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej na przejazd kolejką i dowożący do niej autobus. Nie ma możliwości zakupu biletu tylko na autobus linii 51. Linia ta kursuje trasą, którą kiedyś jeździły trolejbusy.

Odjazd autobusu linii 51 z przystanku Centrum 03 (przy ul. Marszałkowskiej) o godzinie 13.00, z przystanku Metro Wilanowska 01 (przy ul. Puławskiej) – 13.20. Odjazd pociągu ze stacji Piaseczno Miasto – godz. 14.00.

Powrót pociągu do stacji Piaseczno Miasto – ok. 17.30, powrót

Autorka/Autor:pop

Źródło: PAP