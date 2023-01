Dzień w ZTM, fragment szyny z ulicy Kasprzaka i karty miejskie. Aukcje WTP dla WOŚP

Spotkanie w centrali ruchu ZTM

Unikatowe karty miejskie

Ciekawostki o budowie metra i dzień z funkcjonariuszami nadzoru ruchu

Miejskie Zakłady Autobusowe zapraszają do spędzenia dnia w towarzystwie funkcjonariuszy nadzoru ruchu. Zwycięzca licytacji rozpocznie dzień w centrali ruchu warszawskiego operatora autobusowego. To miejsce z nowoczesnymi systemem zarządzania ruchem pojazdów, który pozwala m.in.: sprawdzić na mapie położenie wszystkich autobusów, w razie potrzeby nawiązać szybki kontakt z kierowcą oraz skontrolować temperaturę w autobusach czy poziom naładowania baterii w pojazdach elektrycznych. Po wizycie w centrali funkcjonariusze nadzoru ruchu zaproszą do służbowego radiowozu i zabiorą na miasto, aby sprawdzić na żywo funkcjonowanie komunikacji autobusowej. Licytacja "Dnia z funkcjonariuszami Nadzoru Ruchu MZA" będzie dostępna do 1 lutego.