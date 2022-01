Karty Miejskie, wycieczka po nowej siedzibie ZTM i układanie rozkładów jazdy. Aukcje WTP dla WOŚP

Aukcje Zarządu Transportu Miejskiego

ZTM we współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej włącza się do zbiórki. Na aukcjach będzie można wylicytować trzy imienne 30-dniowe Warszawskie Karty Miejskie. "Będą one miały wzór 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a każda karta będzie wyjątkowa" - opisał ZTM.