Pożar lokomotywy koło Wołomina. Dwaj maszyniści w szpitalu

Lokomotywa pociągu pasażerskiego zapaliła się między stacjami Dobczyn a Zagościniec. Maszyniści trafili do szpitala. Są utrudnienia - pociągi kursują jednym torem.

Informację otrzymaliśmy na Kontakt24. "Kawałek za Wołominem w stronę Tłuszcza pali się lokomotywa. Duże utrudnienia w ruchu pociągów" - napisał do nas jeden z czytelników.

Straż pożarna potwierdza, że zgłoszenie otrzymała o godzinie 7.01. - Zapaleniu uległy najprawdopodobniej przewody wewnątrz lokomotywy. Nasze działania polegały na ugaszeniu pożaru - poinformował Sławomir Balcerak, zastępca oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. I dodał: - Udzielono pomocy pasażerom w przemieszczeniu z pociągu do zastępczej komunikacji autobusowej. Dwóch maszynistów zostało zabranych przez zespół pogotowia ratunkowego na badania do szpitala. Jest to prawdopodobne podtrucie dymem.