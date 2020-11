Nocne kursy metra w weekendy mogą zostać zawieszone. Korzysta z nich 80 procent mniej pasażerów

Ponad 60 nocnych przejazdów

Teraz pod lupę wzięli nocne kursy metra. Pociągi pierwszej linii jeżdżą w piątki od północy do soboty do godziny 2 i od sobotniej północy do niedzieli, do godziny 2. Każdej z tych nocy realizowanych jest osiem par kursów (16 przejazdów). Natomiast na drugiej linii w tym czasie jest dziewięć połączeń w każdą stronę (18 przejazdów). Każdego weekendu jest to ponad 60 kursów.