Od połowy marca zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Od niedzieli 14 marca zmieni się rozkład jazdy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Dotyczy to nie tylko godzin. Zmianom ulegną także niektóre trasy.

Zmiany w rozkładzie od 14 marca

Jak zapowiedziała miejska spółka, w pierwszym okresie – od 14 do 25 marca, wcześnie rano i późnym wieczorem – pociągi linii S1 i S2, jadące w kierunku Otwocka i Sulejówka Miłosny będą kursowały przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo dla części pociągów SKM S1 zostanie wprowadzona trasa skrócona z Otwocka przez Warszawę Śródmieście do Warszawy Zachodniej. Oznacza to, że nie będą kursowały w obu kierunkach pomiędzy Warszawą Zachodnią a Pruszkowem.