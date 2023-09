Koniec wakacji w komunikacji miejskiej. Większość linii wróciła na swoje trasy

ZTM dodał, że wszystkie linie tramwajowe wrócą do przedwakacyjnej częstotliwości kursowania. W zależności od rodzaju linii, tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co cztery minuty w godzinach szczytu (co sześć minut poza szczytem) lub co osiem minut w godzinach szczytu (co 12 minut poza szczytem) i co 15 minut w weekendy.