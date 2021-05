Wracają nocne kursy metra

Wraz z luzowaniem obostrzeń nadchodzą zmiany w komunikacji miejskiej. W weekend powrócą nocne kursy metra, a od poniedziałku zwiększy się częstotliwość z jaką na trasy wyjeżdżać będą tramwaje.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował we wtorek, że w związku z łagodzeniem epidemicznych obostrzeń zmienione zostaną rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Wszystko po to, by przygotować się na powrót starszych roczników do szkół oraz otwarcie kin, teatrów i lokali gastronomicznych, a co za tym idzie - większą liczbę pasażerów.

Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać w nocy z piątku na sobotę. Pociągi pierwszej i drugiej linii metra będą znów wykonywać nocne kursy. W sumie będzie to ponad 30 dodatkowych przejazdów na każdej linii. Ostatnie planowane są w rozkładzie tuż przed godziną 3.00.

Po weekendzie pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu tramwajów. Od poniedziałkowego poranka powrócą one do powszednich rozkładów jazdy. "Składy linii magistralnych: 1, 2, 9, 17 (wraz z linią 41) i 33 podjadą na przystanki co cztery minuty w szczycie, a poza szczytem - co sześć. Tramwaje linii zwykłych: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 i 35 zabiorą pasażerów odpowiednio co osiem i 12 minut" - podaje ZTM.

Od poniedziałku do rozkładów jazdy w dni powszednie powrócą również linie autobusowe: 133, 135 i 522.

Nowe limity pasażerów

Od soboty w pojazdach komunikacji miejskiej będzie mogło podróżować więcej pasażerów. W wyniku poluzowania obostrzeń dopuszczalna liczba osób będzie wynosiła 50 procent wszystkich miejsc stojących i siedzących w pojeździe.

Jak wylicza ZTM, do autobusu 18-metrowego (przegubowego) będzie mogło wsiąć od 65 do 90 osób – zależy to od typu pojazdu. Natomiast w autobusie 12-metrowym będzie mogło jednocześnie podróżować od 35 do 58 osób. Nowy limit w tramwajach to od 66 do 127 pasażerów w składzie. W metrze maksymalna liczba pasażerów to około 600 - 750.

Dokładne informacje o maksymalnej liczbie pasażerów będą znajdowały się obok każdych drzwi autobusu, tramwaju czy pociągu metra.

"Nadal trzeba będzie zakrywać maseczką usta i nos w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. Dla wspólnego bezpieczeństwa zachowujmy odpowiedni dystans od innych podróżnych, planujmy podróż, tak aby była jak najkrótsza. Pierwsze drzwi pojazdów są zamknięte, a przednia część jest oddzielona, aby zachować należyty odstęp od kabiny prowadzącego" - zapowiada ZTM.

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl