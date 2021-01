Zielona fala w alei Waszyngtona. "Dziewiątka" oszczędzi 10 minut

Zielona fala to system informatyczny zbudowany przez pracowników Tramwajów Warszawskich. Zbiera za pomocą GPS dane o pozycji wagonów na trasie. Przyspiesza to podróż tramwajem - nie czekają na zielone światło.

Nowatorskie rozwiązanie

"Gdy tramwaj dojeżdża do skrzyżowania, system z pomocą algorytmu przełącza sygnalizację tak, by nie czekał on na zielone światło. Przetwarzanie danych odbywa się w chmurze, do której trafiają również inne dane pomagające skrócić czas przejazdu tramwajów. Jest to autorskie rozwiązanie Tramwajów Warszawskich niestosowane jeszcze w Polsce" - czytamy w komunikacie spółki.