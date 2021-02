Zielona fala dla autobusów na skrzyżowaniach Radzymińskiej

Od piątku autobusy mają płynniej i szybciej przejeżdżać 1,5-kilometrowy odcinek Radzymińskiej. Jak przekonują drogowcy, to efekt zielonej fali, która obejmie w sumie pięć skrzyżowań na tej ulicy.

"System będzie się starał wydłużyć czas zielonego światła"

Cykl pracy sygnalizacji będzie opierał się na danych dostarczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. "Każdy autobus wyposażony jest w komputer pokładowy, który rejestruje szereg informacji, m.in. aktualną lokalizację pojazdu, a następnie poprzez system GPS przesyła je ZTM-owi. Zarząd na ich podstawie komputerowo prognozuje, w jakim czasie autobus dojedzie do danego skrzyżowania i o której godzinie – z dokładnością co do sekundy" - wyjaśnia w komunikacie ZDM.