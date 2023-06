Zamkną dla ruchu podmiejską linię średnicową. Duże zmiany w kursowaniu pociągów

Zmiany od niedzieli

Od poniedziałku, 26 czerwca, pociągi SKM linii S1 pojadą na trasie Pruszków – Warszawa Zachodnia lub Pruszków – Otwock przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. W pełnej relacji – do Otwocka - pojedzie 7, a do Pruszkowa 11 pociągów. Odcinek Warszawa Wschodnia – Otwock obsłuży 28 pociągów linii S10.

Linia S2 zawieszona

Pociągi SKM linii S3 dojeżdżają do Lotniska Chopina – w dni powszednie do stołecznego portu lotniczego pojedzie 16 par pociągów. Część z nich, podobnie jak dotychczas, w przeciwnym kierunku dotrze do Radzymina, a pozostałe do Wieliszewa lub Legionowa Piasków.