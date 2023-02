Dym i brak prądu w sieci trakcyjnej. Pociągi opóźnione nawet o 70 minut po awarii na kolei

Odcięty prąd w sieci trakcyjnej

Jak wyjaśnił rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski, na podstacji Warszawa Praga doszło do zadymienia. - Zadziałały systemy bezpieczeństwo i został odcięty prąd w sieci trakcyjnej - przekazał najpierw, dodając, że na miejscu pracują służby PKP Energetyka.

Pociągi SKM linii S1 i S3 w obu kierunkach mogły być opóźnione do około 70 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S1: nr 97248/9 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 16.32) do stacji Pruszków i nr 99558/9 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 19.10) do stacji Otwock zostały odwołane w całej relacji.