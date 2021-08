Konar spadł na sieć trakcyjną i zablokował tramwaje

Potwierdził ją rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Wskazał, że po godzinie 8 na sieć trakcyjną, na wysokości Nowowiejskiej 26 spadł konar. Przed godziną 9 tramwajarze zdecydowali o wyłączeniu napięcia na nieprzejezdnym odcinku. - O godzinie 8.43 rozpoczęły się działania strażaków. Trzeba było wyłączyć napięcie na większym odcinku. Z tego, co mi przekazano, to większy konar, który strażacy wycinają. Dlatego to trochę czasu zajmuje. Szacujemy, że utrudnienia potrwają jeszcze od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i będziemy mogli przywrócić ruch - przekazał nam rzecznik po godzinie 9.