Z auta do pociągu i metra. Powstaną dwa nowe parkingi P+R

Do 2027 roku mają powstać dwa nowe parkingi park and ride - zapowiedział stołeczny ratusz. Zostaną one wybudowane w Rembertowie w pobliżu stacji kolejowej i na Bródnie przy stacji metra.

Cytowany w komunikacie prasowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że budowa kolejnych parkingów przesiadkowych nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia funduszami unijnymi. - Tylko pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy z Unii Europejskiej ponad dwa miliardy złotych na rozwój transportu publicznego i ponad 400 mln zł na zieloną transformację miasta - dodał.

W tej chwili w stolicy jest 17 parkingów "Parkuj i Jedź". Jest na nich blisko 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów (w tym ponad 200 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz prawie 1 tys. dla rowerów. Na parkingach jest też 38 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych.

Parkingi w Rembertowie i na Bródnie

Parking w Rembertowie będzie naziemny, ulokowany przy ulicy Cyrulików – na terenie, gdzie już dziś działa miejski, bezpłatny, otwarty i niedozorowany parking oraz na miejskiej działce wzdłuż ulicy, po jej północnej stronie. Wjazd zaplanowano właśnie od ulicy Cyrulików, z możliwością wyznaczenia wjazdu również z drogi lokalnej po drugiej stronie terenu, po wybudowaniu jej przez dzielnicę.

Na rembertowskim parkingu będzie 141 miejsc dla aut, w tym dla osób z niepełnosprawnościami (6 miejsc) oraz przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych (4 miejsca), a także ok. 40 zadaszonych miejsc rowerowych ze stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych i prostych napraw jednośladów.

- Podobnie jak na innych P+R, zastosowane zostaną przyjazne dla środowiska rozwiązania – przepuszczalna nawierzchnia ciągów pieszych i miejsc postojowych, zbiorniki retencyjne dla wód opadowych, instalacja fotowoltaiczna z magazynami energii. W planach są również nasadzenia zieleni" - zaznaczył rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Z kolei przy stacji metra Bródno powstanie parking piętrowy. Znajdzie się u zbiegu ulic Rembielińskiej i Kondratowicza – w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania. Koncepcja zakłada powstanie dwóch garaży połączonych podziemnym łącznikiem, na ok. 475 miejsc postojowych dla samochodów i 116 miejsc do parkowania dla rowerów.

Na części dachów, planowane jest zasadzenie roślin. Na dachu budynku A zamontowane będą panele fotowoltaiczne, a na budynku B powstanie strefa odpoczynku dla mieszkańców.

- Parking został tak zaprojektowany, aby w jego sąsiedztwie pozostało miejsce na bazar, o co zabiegali mieszkańcy. Określenie sposobu i zakresu funkcjonowania handlu w tym miejscu będzie należało do władz dzielnicy oraz kupców - przekazał Kunert.

Nowe parkingi za ponad dwa lata

W tej chwili trwa przetarg na opracowanie dokumentacji potrzebnej do budowy P+R Bródno. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy parkingu. ZTM planuje, że pod koniec 2027 roku parking będzie gotowy.

- W przypadku parkingu w Rembertowie, ścieżka postępowania będzie inna – w tym roku ogłoszony zostanie przetarg w formule "zaprojektuj i buduj", czyli wybrany w nim wykonawca najpierw zaprojektuje i uzyska wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia a następnie wybuduje parking - poinformował Kunert. Według założonego harmonogramu P+R Rembertów zacznie działać w 2027 roku.

Budowa parkingów przesiadkowych w Rembertowie i na Targówku została zgłoszona – jako już szósty etap rozwoju sieci P+R w Warszawie – do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Warszawski wniosek został oceniony bardzo wysoko i decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma dofinansowanie 39,6 mln zł. To ok. 40 proc. kosztów całego przedsięwzięcia. Reszta będzie pochodziła z miejskiego budżetu.

