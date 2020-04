Wymienią schody w metrze po analizie pożarowej. "Pokaże, czy trzeba będzie zamknąć stację Centrum"

Metro Warszawskie przymierza się do wymiany schodów ruchomych prowadzących ze stacji Centrum na "patelnię". Niewykluczone, że na czas prac trzeba będzie zamknąć cały przystanek podziemnej kolejki.

Zamkną całą stację czy tylko jedno wejście?

- Dzięki analizie pożarowej dowiemy się, czy na czas wykonywanych prac będzie istniała konieczność zamknięcia tylko jednego wejścia, peronu, czy też całej stacji. Będzie to wynikało z informacji o zachowaniu wymaganych prawem długości dróg ewakuacyjnych - wyjaśnia rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Przypomina również, że wymienione mają zostać wszystkie biegi schodów na głowicy południowej, łączące perony z "patelnią". - Jest to głowica najbardziej obciążona ruchem pasażerskim. Urządzenia są eksploatowane od ponad 20 lat, wpływa to na brak dostępności części zamiennych. Coraz częściej musimy je dorabiać, co wpływa na długość naprawy urządzeń - zwraca uwagę Bartoń.