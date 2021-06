Kolejny wykolejony tramwaj. Tym razem na placu Narutowicza

O wykolejeniu się tramwaju na placu Narutowicza informował reporter tvnwarszawa.pl, Artur Węgrzynowicz, potwierdził to rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. - O godzinie 18.10 dostaliśmy informację o wykolejeniu się tramwaju linii 1. Doszło też do uszkodzenia pantografu. Zdarzenie nie wpływa na ruch tramwajów, ale w czasie stawiania składu na tory trzeba będzie wyłączyć napięcie w sieci trakcyjnej - to standardowa procedura. Wtedy inne tramwaje również nie pojadą przez plac - mówił Dutkiewicz po godzinie 18.