Nowe przejście pod torami i łatwiejszy dostęp na perony. Będą zmiany na stacji Warszawa Gdańska

Nowe przejście pod torami na stacji Warszawa Gdańska ułatwi podróżnym dostęp na perony i do pociągów oraz usprawni przesiadki na metro, autobusy i tramwaje. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości około 80 milionów złotych na zaprojektowanie i wybudowanie nowych rozwiązań.

Łatwiejsze przesiadki do komunikacji miejskiej

- Decyzja o rozbudowie stacji Warszawa Gdańska to efekt postępującego procesu inwestycyjnego w Warszawie. PLK SA analizowała sytuację zwiększającego się ruchu na stacji Warszawa Gdańska i podejmowane były działania. W zeszłym roku udostępniono peron numer 5, który usprawnił obsługę pasażerów oraz zwiększył przepustowość ruchu pociągów - wyjaśnił w komunikacie na ten temat rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Jak wskazał, dodatkowe przejście pod torami, które powstanie równolegle do obecnego tunelu, stworzy natomiast dodatkowe możliwości do łatwiejszych przesiadek między pociągami a komunikacją miejską. - Dodatkowe wyjścia z peronów pozwolą równomiernie rozłożyć ruch pasażerów na stacji i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. To istotne działanie w kontekście planowanej przebudowy stacji Warszawa Wschodnia i linii średnicowej - podkreślił rzecznik.