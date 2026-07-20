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Wpatrzeni w telefon wchodzą pod tramwaj. Nagranie ku przestrodze

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Tramwajarze opublikowali nagranie ku przestrodze
Tramwajarze opublikowali nagranie ku przestrodze
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
Tramwaje Warszawskie opublikowały nagranie, pokazujące nierozważne zachowania pieszych. "Przechodząc przez pasy, patrz na światła i otoczenie - a nie w telefon" - zaapelowali tramwajarze.

Ku przestrodze Tramwaje Warszawskie opublikowały w mediach społecznościowych film pod hasłem "Nie wskakuj mi pod koła".

Widać na nim kilka zdarzeń. Mają element wspólny: ludzi idących ślepo przez przejście dla pieszych, zapatrzonych w telefony. Po "spotkaniu" z tramwajem odskakują lub upadają na ziemię.

"Przechodząc przez pasy, patrz na światła i otoczenie - a nie w telefon. Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu - i nie zawsze będziesz miał tyle szczęścia jak na nagraniu" - ostrzegają tramwajarze.

Tramwaj na pierwszeństwo

Zgodnie z przepisami zarówno piesi, jak i kierujący pojazdami mają określone obowiązki na drodze.

Ci pierwsi powinni przekraczać jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych, a przed wejściem na jezdnię zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że mogą to zrobić bezpiecznie.

"Przepisy zabraniają korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób ograniczający obserwację otoczenia podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię" - przypomina policja.

Wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko – nie mamy pierwszeństwa przed tramwajem.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przejście dla pieszychTramwajbezpieczeństwo
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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