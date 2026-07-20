Wpatrzeni w telefon wchodzą pod tramwaj. Nagranie ku przestrodze
Ku przestrodze Tramwaje Warszawskie opublikowały w mediach społecznościowych film pod hasłem "Nie wskakuj mi pod koła".
Widać na nim kilka zdarzeń. Mają element wspólny: ludzi idących ślepo przez przejście dla pieszych, zapatrzonych w telefony. Po "spotkaniu" z tramwajem odskakują lub upadają na ziemię.
"Przechodząc przez pasy, patrz na światła i otoczenie - a nie w telefon. Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu - i nie zawsze będziesz miał tyle szczęścia jak na nagraniu" - ostrzegają tramwajarze.
Tramwaj na pierwszeństwo
Zgodnie z przepisami zarówno piesi, jak i kierujący pojazdami mają określone obowiązki na drodze.
Ci pierwsi powinni przekraczać jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych, a przed wejściem na jezdnię zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że mogą to zrobić bezpiecznie.
"Przepisy zabraniają korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób ograniczający obserwację otoczenia podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię" - przypomina policja.
Wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko – nie mamy pierwszeństwa przed tramwajem.