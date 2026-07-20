Komunikacja Wpatrzeni w telefon wchodzą pod tramwaj. Nagranie ku przestrodze Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Tramwajarze opublikowali nagranie ku przestrodze Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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Ku przestrodze Tramwaje Warszawskie opublikowały w mediach społecznościowych film pod hasłem "Nie wskakuj mi pod koła".

Widać na nim kilka zdarzeń. Mają element wspólny: ludzi idących ślepo przez przejście dla pieszych, zapatrzonych w telefony. Po "spotkaniu" z tramwajem odskakują lub upadają na ziemię.

"Przechodząc przez pasy, patrz na światła i otoczenie - a nie w telefon. Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu - i nie zawsze będziesz miał tyle szczęścia jak na nagraniu" - ostrzegają tramwajarze.

Tramwaj na pierwszeństwo

Zgodnie z przepisami zarówno piesi, jak i kierujący pojazdami mają określone obowiązki na drodze.

Ci pierwsi powinni przekraczać jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych, a przed wejściem na jezdnię zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że mogą to zrobić bezpiecznie.

"Przepisy zabraniają korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób ograniczający obserwację otoczenia podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię" - przypomina policja.

Wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko – nie mamy pierwszeństwa przed tramwajem.