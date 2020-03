Zmiany po otwarciu nowych stacji metra. "Optymalne rozwiązanie, ale będziemy na bieżąco reagować"

Zakończyły się konsultacje społeczne w związku z planowanymi zmianami w komunikacji autobusowej po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli. Przetasowań jest sporo. - Jesteśmy zadowoleni z tych spotkań. Były one bardzo merytoryczne i wydaje nam się, że uwzględniliśmy uwagi w niektórych kwestiach, które były przez nas zaproponowane - powiedział Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Ale władze Woli kręcą nosem na zmiany.

Projekt zmian w komunikacji autobusowej po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli kierownictwo ZTM ogłosiło na początku grudnia ubiegłego roku. Zmiany miały dotyczyć aż 26 linii. Przez kolejne miesiące odbywały się spotkania z mieszkańcami, którzy mogli zgłaszać swoje uwagi. W sumie odbyło się siedem spotkań: na Bemowie, Woli, Bielanach i w Śródmieściu. Opinie były zbierane w ankietach, a także mailowo (do ZTM przesłano ich blisko 3700).

Co się zmieni?

Zaproponowane w grudniu zmiany, w przypadku niektórych linii spotkały się z wyraźną krytyką mieszkańców oraz władz Woli i Bemowa, ale również Powiśla oraz Pragi Południe. Najgłośniej było o linii 102, która łączy Grochów z Młynowem. ZTM proponował skrócenie trasy do ronda Waszyngtona, na co nie zgodziła się grupa mieszkańców Pragi Południe, zawiązując nawet inicjatywę "Silna linia 102". Mieszkańcy domagali się pozostawienia połączenia Grochowa i Saskiej Kępy z centrum. Okazało się, że protesty przyniosły rezultat, bo po uruchomieniu metra linia 102 dojedzie, co prawda nie na Młynów, ale do zespołu przystanków przy Emilii Plater.

Jak przekazali przedstawiciele ZTM, sporo uwag dotyczyło też linii 171 Chomiczówka-Torwar. Urzędnicy zaproponowali skrócenie trasy do węzła przy stacji Księcia Janusza. Jednak ostatecznie autobusy powrócą na trasę sprzed budowy metra, ale ze znacznym ograniczeniem częstotliwości kursowania - do 15 minut w godzinach szczytu oraz do 20 poza nim. Na trasę sprzed rozpoczęcia budowy powrócą też linie 136 z Młynowa do Natolina oraz 190 z Marek na Osiedle Górczewska. Na starych trasach pozostaną też linie 112 (o co postulowali w szczególności mieszkańcy Bemowa) oraz linie 167, 517 oraz E-2.

Gorszą wiadomością dla mieszkańców Woli będzie z kolei skrócenie trasy ekspresowej linii 520. Autobusy będą odjeżdżać z niezmienioną częstotliwością, ale z Marysina Wawerskiego dojadą tylko do placu Bankowego, a nie tak jak wcześniej do szpitala przy Płockiej. Zlikwidowana zostanie linia 155.

Z nowości w rozkładzie pojawi się linia 106, która na wolskim odcinku zastąpi nieobecną linię 102. Autobusy w godzinach szczytu co 10 minut połączą Młynów z Browarną na Powiślu. Nową linią będzie również 284 z Nowego Bemowa do Znanej, która dowiezie mieszkańców okolic do stacji metra Księcia Janusza.

Stacja węzłowa Księcia Janusza

- Stacja Księcia Janusza będzie stacją węzłową dla linii drugostrefowych, a więc obsługujących zachodnie gminy warszawskie. Będziemy wydłużać trasy obecnych linii, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego - przekazał Witek.

Dlatego wydłużone zostaną podmiejskie linie 714, 719 oraz 729. Dyrektor ZTM przekonywał, że z zaplanowanego węzła, w godzinach szczytu autobusy w różnych kierunkach będą odjeżdżać z częstotliwością około jednej minuty.

Przedstawiciele ZTM przekazali, że zaproponowany schemat zostanie wdrożony w momencie otwarcia nowych stacji metra, a nie tak jak w przypadku Targówka, dopiero dwa tygodnie po uruchomieniu. - Jak metro na Woli ruszy, będziemy badać potoki pasażerskie. Na pewno przyjdzie moment na kolejne drobne korekty w rozkładach jazdy czy przebiegach tras. To, co proponujemy w pierwszej odsłonie, wydaje się nam być optymalne i jest wstępem do kolejnych konsultacji oraz spotkań roboczych - podsumowała Katarzyna Strzegowska, wicedyrektorka ZTM.

Zamknięcie stacji rondo Daszyńskiego

Zanim jednak pasażerowie zaczną korzystać z nowego odcinka metra, trzeba go zintegrować z istniejącym, który kończy się za rondem Daszyńskiego. Przeprowadzone zostaną testy poprawności działania wszystkich systemów oraz komunikacji z Centralną Dyspozytornią zlokalizowaną na Kabatach.

Testowanie będzie prowadzone z udziałem jeżdżących pociągów, dlatego stacja Rondo Daszyńskiego musi zostać zamknięta. Na skróconej trasie Trocka-Rondo ONZ pociągi drugiej linii metra będą kursować od 8 do 15 marca.

W drugiej połowie marca pociągi metra będą jeździły testowo do stacji Księcia Janusza, jeszcze bez pasażerów. Ci pojadą nowym odcinkiem z początkiem kwietnia.

Władze Woli krytykują

Ze zmian zaproponowanych przez ZTM nie jest zadowolony burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Jego zdaniem najbardziej kontrowersyjne były propozycje dotyczące skrócenia linii 102, 105, 171 oraz 520.

- Teraz okazało się, że ZTM uwzględnił jedynie uwagi dotyczące linii 171, która nadal dojeżdżać będzie do Torwaru. Autobusy linii 105 dojadą tylko do ronda Daszyńskiego. Na Woli zabraknie linii 102 i 520. Myślę, że kompromisowym rozwiązaniem byłoby wydłużenie trasy autobusu linii 520 chociaż do pętli na Młynowie - stwierdził Strzałkowski. – Pamiętajmy o tym, że osoby starsze i z niepełnosprawnościami mają ogromny problem z przesiadkami. Konieczność zmiany środka transportu sprawia, że komunikacja miejska dla wielu osób nie stanowi atrakcyjnej alternatywy dla samochodu – dodał.

Zdaniem władz dzielnicy nie zostały uwzględnione również uwagi dotyczące skierowania linii 184 na Deotymy, gdzie mieszczą się Katolicki Ośrodek Niepełnosprawnych oraz liczne placówki oświatowe.

Szczegóły zmian po otwarciu nowych stacji metra na Woli

Linia 102:

PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – J. Chłopickiego – Szaserów – J. Dwernickiego – Podskarbińska – Międzyborska (powrót: Grenadierów) – al. J. Waszyngtona – al. Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra (powrót bezpośrednio Tamką) – Tamka – M. Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater – EMILII PLATER

Autobusy linii 102 kursować będą co 20 minut w godzinach szczytu i poza szczytem oraz co 30 minut w soboty i święta.

Linia 105:

OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Wolska – M. Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO

Autobusy linii 105 kursować będą co 4 minuty w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 105 na krótszej trasie (kursy tylko w szczycie porannym, tylko w kierunku krańca RONDO DASZYŃSKIEGO)

FORT WOLA – Wolska – M. Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO

Autobusy linii 105 na krótszej trasie kursować będą co 8 minut.

Linia 106:

MŁYNÓW – Płocka – Wolska – Skierniewicka (powrót: Skierniewicka – M. Kasprzaka – Płocka) – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – M. Kopernika – Tamka – Dobra – Lipowa – Browarna –BROWARNA (powrót: Karowa – Dobra)

Autobusy linii 106 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 12 minut poza szczytem oraz co 15 minut w soboty i święta.

Linia 109:

OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Elekcyjna – M. Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – Aleje Jerozolimskie (powrót: Emilii Plater – Świętokrzyska) – Bracka – pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Solec – Łazienkowska – TORWAR (powrót: Łazienkowska – Rozbrat)

Autobusy linii 109 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 129:

KOŁO – Obozowa – Deotymy – Górczewska – Jana Olbrachta – Stroma (powrót: Boznańskiej) – Strąkowa – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Wałowicka – Sympatyczna – Cegielniana – Techników – Popularna – Bolesława Chrobrego – Ryżowa – Dzieci Warszawy – W. Sławka – Bohaterów Warszawy – T. Kościuszki – M. Spisaka (powrót gen. K. Sosnkowskiego) – Regulska – PKP URSUS

Autobusy linii 129 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 136:

MŁYNÓW – Płocka – Górczewska – al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – M. Banacha – Żwirki i Wigury – Racławicka – Wołoska – W. Rzymowskiego – Dolina Służewiecka – al. KEN – W. Surowieckiego – E. Romera – S. Herbsta – rtm. W. Pileckiego – J. Ciszewskiego – Dereniowa – I. Gandhi – Cynamonowa – F. Płaskowickiej – CYNAMONOWA (powrót: F. Płaskowickiej – al. KEN)

Autobusy linii 136 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 149:

GROTY – Bolimowska (powrót: Spychowska – H. Dobrzańskiego "Hubala") – A. Kocjana – Lazurowa – Górczewska – Deotymy – Obozowa – KOŁO

Autobusy linii 149 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 155

Likwidacja linii.

Linia 171:

CHOMICZÓWKA – J. Conrada – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – Leszno – al. "Solidarności" – pl. Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Solec – TORWAR (powrót: Łazienkowska – Rozbrat)

Autobusy linii 171 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 184:

METRO MŁOCINY – J. Kasprowicza – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – E. Ciołka – Górczewska – Elekcyjna – J.K.Ordona – M. Kasprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – ppłk. Sokołowskiego "Grzymały" – Szczęśliwicka – SZCZĘŚLIWICE

Autobusy linii 184 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu porannego, co 12 minut w szczycie popołudniowym, co 15 minut poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i święta.

Linia 197:

na krótszej trasie (tylko w dni powszednie, dawniej jako linia 397). Na trasie podstawowej autobusy kursują bez zmian.

METRO STARE BIELANY – al. Zjednoczenia – S. Żeromskiego – W. Perzyńskiego – M. Rudnickiego – Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza – Obozowa – E. Ciołka – Górczewska – Jana Olbrachta – Redutowa – Wolska – Fort Wola – CM. WOLSKI

Autobusy linii 197 na trasie skróconej kursować będą co 15 minut. Na wspólnym odcinku z pozostałymi kursami linii 197 zapewni to częstotliwość co 7,5 minuty.

Linia 201:

NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Żołnierzy Wyklętych – Piastów Śląskich – E. J. Osmańczyka – Z. Pieniążka – Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza – Obozowa – Deotymy – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA (powrót: E. Ciołka)

(kursy przez ul. Żołnierzy Wyklętych, jak obecnie, tylko w wybranych godzinach w dni powszednie)

Autobusy linii 201 kursować będą co 12 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza godzinami szczytu oraz co 20 minut w soboty i święta.

Linia 284:

NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – E. Ciołka – Górczewska – Jana Olbrachta – ZNANA

Autobusy linii 284 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu porannego, co 12 minut w szczycie popołudniowym, co 15 minut poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i święta.

Linia 397

Przekształcenie w 197 na krótszej trasie.

Linia 520:

MARYSIN – Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa – Ostrobramska – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – PL. BANKOWY

Autobusy linii 520 kursować będą co 7,5 minuty w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 714:

KOCZARGI STARE – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

Autobusy linii 714 kursować będą co 20 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 719:

LESZNO – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

Autobusy linii 719 kursować będą co 20 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 729:

MARIEW – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

Autobusy linii 729 kursować będą co 40 minut w godzinach szczytu, co 60 minut poza szczytem oraz co 120 minut w soboty i święta.

Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl