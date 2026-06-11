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Komunikacja

Weterani nie będą płacić w stolicy za przejazdy komunikacją miejską

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Rada Miasta uchwaliła bezpłatną komunikację miejską dla weteranów
Jak wygląda pomoc dla weteranów misji zagranicznych? Ppłk Katarzyna Rzadkowska o szczegółach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa
Stołeczni radni przegłosowali nowe przepisy przyznające weteranom uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Podczas czwartkowej sesji rady miasta radni przyjęli uchwałę "w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie". W ten sposób przyznali uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego weteranom oraz weteranom poszkodowanym.

Definicja weterana

Jak wyjaśnia Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, weterani to osoby, które na podstawie skierowania brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa. Natomiast weterani poszkodowani to ci, którzy podczas wykonywania obowiązków służbowych doznali uszczerbku na zdrowiu.

Centrum wyjaśnia, że oba te pojęcia w mowie potocznej są często mylone są z kombatantami - osobami, która brały udział w walkach o niepodległość Polski m.in. w czasie II wojny światowej, powstań, konspiracji czy innych historycznych zrywów zbrojnych.

"Dzięki zmianom weterani oraz weterani poszkodowani będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów wszystkimi środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę. O to rozwiązanie od długiego czasu zabiegało Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz przedstawiciele środowiska weteranów" - wyjaśnia centrum.

Rada Miasta uchwaliła bezpłatną komunikację miejską dla weteranów
Rada Miasta uchwaliła bezpłatną komunikację miejską dla weteranów
Źródło zdjęcia: Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa to warszawska jednostka podlegająca ministrowi obrony narodowej. Stanowi główny ośrodek wsparcia dla weteranów misji zagranicznych, żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin. Placówka świadczy pomoc prawną, psychologiczną i socjalną, a także prowadzi działalność edukacyjną.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Rada WarszawyKomunikacja Miejska
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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