Prace na torowiskach w kilku dzielnicach. W weekend autobusy i tramwaje pojadą inaczej

Remont rozjazdów w alei Jana Pawła II, na rondzie "Radosława" i na Skierniewickiej. Budowa trasy tramwajowej do Winnicy i nowego odcinka ulicy Światowida. W związku z zaplanowanymi na weekend pracami, autobusy i tramwaje będą kierowane na objazdy.

Jak zapowiedział Warszawski Transport Publiczny, prace na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ulicy Stawki oraz po południowej stronie Ronda Zgrupowania AK "Radosław" potrwają przez 10 dni. Wyremontowany zostanie także przejazd przez tory na skrzyżowaniu z ulicą Dziką. Roboty zaplanowano od soboty 29 maja do wczesnych godzin rannych w poniedziałek, 7 czerwca.

Objazdy dla tramwajów i autobusów

W tym czasie ruch tramwajów zostanie wyłączony w al. Jana Pawła II, od al. "Solidarności" do ronda Zgrupowania AK "Radosław". "Tramwaje linii 17 i 33 będą jeździły objazdem od al. Jana Pawła II aleją 'Solidarności' i Okopową do ronda Zgrupowania AK 'Radosław', a składy linii 35 pojadą ulicami gen. Andersa i Mickiewicza do pętli Marymont-Potok. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 41. Zmienią się też trasy autobusów" - czytamy w komunikacie WTP.