We wtorek, piątego marca otwarta zostanie nowa trasa tramwajowa na Kasprzaka na Woli. Natomiast 25 marca tramwaje wrócą na ulicę Wolską.

Przygotowania do otwarcia nowej trasy wymagają zmian w organizacji komunikacji. W poniedziałek, 4 marca, tramwajarze zdemontali rozjazd nakładkowy nieopodal przystanku Fort Wola, na którym tramwaje linii 76 zmieniają kierunek jazdy (jeżdżą między Metrem Młociny a Fortem Wola, ponieważ dalszy odcinek trasy na ulicy Wolskiej jest nieprzejezdny). Wymaga to wyłączenia ruchu tramwajów na ulicy Powstańców Śląskich i Połczyńskiej od Górczewskiej – właśnie do Fortu Wola.