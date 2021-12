W autobusie uruchomiła się alkoblokada. MZA potwierdza: kierowca był nietrzeźwy

Alkotest nie pozwolił na wyruszenie w trasę kierowcy autobusu linii 112. Jak przekazał rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych, mężczyzna miał rozpocząć drugą zmianę, jednak jego poprzednik zresetował autobus, przez co konieczne było badanie trzeźwości przed pracą. To - według MZA - wykazało pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Informację potwierdził nam rzecznik MZA Adam Stawicki. - Faktycznie, doszło do takiej sytuacji na krańcu linii 112 na Karolinie. Kierowca przyszedł na drugą zmianę do pracy, natomiast wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, to znaczy: jego poprzednik wyłączył silnik, zresetował autobus, więc temu drugiemu pojazd już nie ruszył. Na miejsce został wezwany nadzór ruchu, który potwierdził, że alkomat słusznie nie dopuścił go do ruchu. Nasze badanie wykazało pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu - powiedział Stawicki.