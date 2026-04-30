Komunikacja Retro tramwaje i autobusy ruszają w trasy. Promy uziemione

Katarzyna Strzegowska o Warszawskich Liniach Turystycznych Źródło: TVN24

Warszawskie Linie Turystyczne obchodzą w tym roku swoją "osiemnastkę" i rozpoczynają nowy sezon. Bohaterami tegorocznej odsłony będą: linie tramwajowe T i 36, "setka" - czyli linia autobusowa 100, statek do Serocka, trzy promy: Słonka, Pliszka i Wilga oraz rejsy statkiem Kopernik i kolejka wąskotorowa.

Tramwaje w stylu retro

W tym sezonie tradycyjnie już na torach ponownie pojawi się tramwaj linii 36. Zabytkowe wagony z lat 60. i 70. pojadą na trasie: METRO MARYMONT – J. Słowackiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Marszałkowska - Nowowiejska – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.

Od 1 maja do 21 czerwca oraz 29 sierpnia do 20 września w soboty, niedziele, dni świąteczne i piątek 5 czerwca tramwaj numer "36" będą kursowały co 30 minut. Natomiast w okresie wakacyjnym, od 27 czerwca do 28 sierpnia, pojadą codziennie (w weekendy co pół godziny, a w tygodniu raz na godzinę). Spotkamy je na trasie w godzinach 12-20.

Na torach nie zabraknie także tramwajów linii T, które wyjeżdżać będą w wakacyjne soboty i niedziele, od 27 czerwca do 31 sierpnia - w godzinach 12-18 (co 45 minut). To będą najstarsze wagony z kolekcji Tramwajów Warszawskich.

"Tetka" będzie jeździła trasą: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – Międzyparkowa – Most Gdański – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa - 11 Listopada – Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa - Stalowa - Targowa – Aleja "Solidarności" – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.

Tramwaje linii 36 Źródło: UM Warszawa

Autobusowa "setka"

Podróż "setką" to - jak zachęca ratusz - świetny pomysł na zwiedzanie Warszawy po obu stronach Wisły. A to ze względu na zaplanowaną trasę autobusu: DW. CENTRALNY – E. Plater – Świętokrzyska – Prosta – Towarowa – Okopowa – M. Anielewicza – Świętojerska – Bonifraterska – Konwiktorska – R. Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Aleja "Solidarności" – Targowa – ks. I. Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – L. Kruczkowskiego – Książęca – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Koszykowa – T. Chałubińskiego – DW. CENTRALNY.

Wycieczkę autobusem linii 100 można połączyć ze spacerem po atrakcyjnych zakątkach Warszawy. Można nim dojechać m.in.: na Stare Miasto, do Parku Praskiego i zoo czy do Łazienek Królewskich.

"Setka" wyruszy na trasy 1 maja, autobusy będą jeździły w weekendy i dni świąteczne do 20 września oraz dodatkowo 5 czerwca, w godzinach 12-18 - co 45 minut. W okresie wakacyjnym, czyli od 27 czerwca do 31 sierpnia, wyruszy na trasę co pół godziny.

Autobus linii 100 Źródło: UM Warszawa

W autobusach i tramwajach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązują wszystkie bilety z taryfy Zarządu Transportu Miejskiego. W przypadku pojazdów bez kasowników, bilety są kasowane przez konduktorów z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczają pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie rozpoczęcia przejazdu.

Na promy poczekamy

Na powrót na turystyczne szlaki czekają promy. Przez Wisłę - jeśli podniesie się stan rzeki - przeprawić się będzie można, tradycyjnie już, w trzech miejscach:

- promem Słonka – pomiędzy Cyplem Czerniakowskim (pomost pływający) a Saską Kępą (plaża); - promem Pliszka: Most Józefa Poniatowskiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża); - promem Wilga: Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – ZOO (plaża).

Promy będą kursowały w weekendy oraz święta od 1 maja do 30 czerwca i od 1 września do 20 września oraz 4 czerwca. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy będą działały codziennie. Są bezpłatne.

W długi weekend 1-3 maja promy Pliszka, Słonka i Wilga nie będą pływały z powodu niskiego stanu wody w Wiśle.

Zefirem na piknik do Serocka

Swoich zagorzałych fanów ma także statek Zefir, który będzie wypływał z przystani na Żeraniu i kanałem oraz przez Zalew Zegrzyński dopłynie do Serocka. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego. Dodatkowo statek podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony w 1915 roku przez wycofujące się wojska rosyjskie.

Zefir zabiera na pokład około 80 pasażerów. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie (około dwie godziny), a następnie powrót do Warszawy. Podróż rozpoczyna się o godz. 9 z przystani przy Kanale Żerańskim, o godzinie 12.30 przybija do brzegu a Serocku, by o 14.30 wyruszyć do Warszawy, gdzie dopływa około godziny 18.

Statek do Serocka będzie pływał od 1 maja do 20 września - w soboty, niedziele i święta oraz dodatkowo w każdy wakacyjny piątek.

Statek Zefir Źródło: UM Warszawa

Bilety na rejs można kupić na stronie bilety24.pl lub w Punkcie Obsługi Pasażerów Dworzec Wileński - w czwartki w godz. 15.00-18.00 (płatność tylko gotówką).

Obecny poziom Wisły nie ma wpływu na kursowanie Zefira – statek popłynie w pierwszy tegoroczny rejs planowo w najbliższy piątek 1 maja.

Kopernikiem do Grubej Kaśki

W tym roku nową atrakcją w ramach WLT będą bezpłatne rejsy statkiem Kopernik - wielbiciele wiślanych wypraw będą mogli wejść na pokład statku o godz. 12.00, 13.40 oraz 15.20.

Przewidywany czas wycieczki wynosi około 1,5 godziny. Rejsy odbywać się będą od czwartku do niedzieli (dodatkowy rejs przewidziano 1 czerwca). Ostatni statek wypłynie w rejs 20 września. Na pokład może wejść 81 pasażerów.

Trasa statku poprowadzi od Podzamcza w kierunku charakterystycznego ujęcia wody - Grubej Kaśki nieopodal Mostu Łazienkowskiego - i z powrotem. Statek odpływa z bulwaru Karskiego (w okolicy przejścia podziemnego przy ulicy Boleść). Konieczna jest rezerwacja miejsc online lub telefonicznie.

W długi weekend 1-3 maja statek Kopernik nie będzie pływał z powodu niskiego stanu wody w Wiśle.

Kolej wąskotorowa

Zabytkowe składy Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej wyruszają w każdą sobotę (w okresie 1 maja - 19 września) o godzinie 14 ze stacji w Piasecznie.

Pociąg przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos, by dotrzeć do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzyma się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tam pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu, zwiedzić pobliski Złotokłos - przedwojenne letnisko, gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał Mieczysław Fogg. Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie to około cztery godziny.

Do Piaseczna – skąd wyrusza kolejka – można dojechać zabytkową linią autobusową 51, która przeznaczona jest tylko dla pasażerów kolejki. Od tego sezonu autobus będzie odjeżdżał ok. godz. 13 z przystanku DS Riviera 01, znajdującego się w pobliżu stacji metra Politechnika.

Można dojechać również autobusami linii 727 do przystanku Kolejka Piaseczyńska. Alternatywnym dojazdem są też autobusy linii 709 do pętli PKP Piaseczno lub pociągi SKM linii S4 i S40 oraz Kolei Mazowieckich linii R8 do stacji Piaseczno. Dworzec kolejowy Piaseczno jest oddalony o około 800 metrów od stacji wąskotorówki.

Piaseczyńska kolej wąskotorowa Źródło: UM Warszawa

Bilety na przejażdżkę kolejką są dostępne na stronie internetowej. Można je także kupić w dniu wycieczki (jeżeli wcześniej nie zostaną wyprzedane online) w kasie na peronie w Piasecznie.

Kino plenerowe na plaży

W piątek 1 maja, o godzinie 20 na Poniatówce (nadwiślańska plaża po praskiej stronie, między mostami Poniatowskiego a Świętokrzyskim) na wielbicieli polskich filmów czeka prawdziwa uczta. W plenerowym kinie "pod chmurką" zaplanowano seanse filmów "Miś" i "Galimatias, czyli kogel-mogel II" . Będą leżaki, popcorn oraz widok na rzekę i stolicę. Wstęp na wydarzenie - wolny.

