Mniej kursów, zawieszone linie, zmiany w rozkładach. Komunikacja jedzie na wakacje

"Tegoroczne wakacyjne zmiany to niewielkie zmiany częstotliwości, np. z 4 na 5 minut; z 5 na 10; z 7,5 na 10; z 15 na 20. Skoordynujemy rozkłady wybranych linii tak, aby na wspólnym odcinku trasy podjeżdżały na przystanki "na przemian", dzięki czemu pasażerowie będą mieli swoje połączenia częściej" – zapowiedział ratusz.

ZTM przygotowuje się także do uruchomienia zastępczych linii autobusowych, które wozić będą pasażerów podczas zaplanowanych na wakacje remontów i inwestycji – początkowo będą trzy. Wydłużone zostaną godziny kursowania linii 185, którą można dojechać nad Wisłę.

Powrót linii "L"

Od 1 lipca wrócą także zawieszone na początku pandemii kursy niektórych linii "L". Od pierwszego weekendu lipca w soboty i niedziele wydłuży się również trasa wybranych kursów linii S3 Szybkiej Kolei Miejskiej do Radzymina – dzięki temu będzie można dojechać nad Zalew Zegrzyński, do Nieporętu. Ratusz przypomniał także, że od 20 czerwca w weekendy i dni wolne od pracy autobusy linii 800 kursują do Palmir w Puszczy Kampinoskiej.