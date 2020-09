Ostatnia szansa na wycieczkę promem czy zabytkowym tramwajem

Wycieczka promem czy zabytkowymi "parówkami" i "akwariami"

Na stołeczna torowiska wyjadą także tramwaje dwóch linii turystycznych – T i 36. Zabytkowe tramwaje linii T będą od godziny 12 do 17 obsługiwały trasę: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – al. "Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – "al. Solidarności" – Towarowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.

Wsiądź do ikariusa

Do zabytkowych tramwajów dołączą autobusy linii 100. Od południa do godziny 18 pojedzie trasą: CENTRUM – Marszałkowska – Królewska – pl. Piłsudskiego – Senatorska – Miodowa – Świętojerska – Anielewicza – Karmelicka – Stawki – Muranowska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Nowy Zjazd – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Targowa – al. Zieleniecka – most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – CENTRUM.