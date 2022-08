Głos Tomasza Knapika zostaje w komunikacji miejskiej. Od teraz w duecie z głosem syna, Macieja

Stołeczni urzędnicy przekazali, że głos Tomasza Knapika wciąż będziemy słyszeć w warszawskich autobusach i tramwajach. W nowych zapowiedziach przystankowych usłyszymy go w duecie z synem Maciejem, na co dzień dziennikarzem TVN24.

- Po śmierci Tomasza Knapika zdecydowaliśmy, że nie będziemy rezygnować z nagranych przez niego komunikatów, do których pasażerowie są przywiązani. To "znak firmowy" Warszawskiego Transportu Publicznego. Informacje dla pasażerów muszą być jednak cały czas aktualizowane, więc trzeba było wybrać nowego lektora – wyjaśnia Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. – W tej sytuacji kandydatura Macieja Knapika, znanego dziennikarza telewizyjnego, pracującego głosem, więc mającego odpowiedni warsztat, nasuwała się sama. Głos Knapika pozostanie wyróżnikiem stołecznej komunikacji - dodaje.

Dwa głosy połączone w jeden

- To jest dla mnie bardzo miłe, to jest dla mnie wyróżniające, to jest wzruszające, że państwo pamiętacie, że chcecie pamiętać, że cały czas utrzymujecie mojego ojca w pamięci pasażerów i mieszkańców Warszawy. To jest coś takiego, czego ja się nie spodziewałem. Wydawało mi się po prostu, że będą nowe przystanki, nowe głosy, nowi ludzie. Bardzo się cieszę, że głos ojca pozostaje w komunikacji miejskiej. Ja nią jeżdżę i moje dzieci nią jeżdżą – powiedział po podpisaniu porozumienia Maciej Knapik.