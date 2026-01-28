W sobotę Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne

"W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w sobotę, 31 stycznia wszystkie Punkty Obsługi Pasażerów będą zamknięte" - informuje w najnowszym komunikacie ZTM.
Jednocześnie przypomina że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem e-POP (elektroniczny Punkt Obsługi Pasażera). Umożliwia on m.in. uzyskanie informacji, złożenie wniosków oraz realizację wybranych usług pasażerskich.
Co można załatwić przez e-POP?
"Bez wychodzenia z domu, bez konieczności wizyty w stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażerów, za pośrednictwem e-POP-u możesz złożyć wniosek o:
- Warszawską Kartę Miejską;
- Warszawską Kartę Miejską z uprawnieniami Karty Warszawianki / Karty Warszawiaka lub Karty młodej Warszawianki / Karty młodego Warszawiaka;
- nadanie uprawnień Karty Warszawianki / Karty Warszawiaka lub Karty młodej Warszawianki / Karty młodego Warszawiaka;
- spotkanie informacyjne dotyczące Warszawskiego Transportu Publicznego".
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: WTP