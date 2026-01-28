W sobotę Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne

Dyrektorka ZTM o zakupie niskoemisyjnych autobusów Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w sobotę, 31 stycznia wszystkie Punkty Obsługi Pasażerów będą zamknięte" - informuje w najnowszym komunikacie ZTM.

Jednocześnie przypomina że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem e-POP (elektroniczny Punkt Obsługi Pasażera). Umożliwia on m.in. uzyskanie informacji, złożenie wniosków oraz realizację wybranych usług pasażerskich.

Co można załatwić przez e-POP?

"Bez wychodzenia z domu, bez konieczności wizyty w stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażerów, za pośrednictwem e-POP-u możesz złożyć wniosek o:

Warszawską Kartę Miejską;

Warszawską Kartę Miejską z uprawnieniami Karty Warszawianki / Karty Warszawiaka lub Karty młodej Warszawianki / Karty młodego Warszawiaka;

nadanie uprawnień Karty Warszawianki / Karty Warszawiaka lub Karty młodej Warszawianki / Karty młodego Warszawiaka;

spotkanie informacyjne dotyczące Warszawskiego Transportu Publicznego".

