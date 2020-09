Wsiądź do przedwojennego tramwaju. W niedzielę parada zabytkowych składów

Trasa zabytkowych tramwajów

Tramwaje wyruszą o godzinie 12 i przejadą trasą: pl. Narutowicza – pl. Bankowy – gen. Andersa – most Gdański – Jagiellońska – most Śląsko-Dąbrowski – pl. Bankowy – pl. Narutowicza .

Z kolei wagony typu N to już czasy powojenne. Pierwsze egzemplarze trafiły do stolicy w lipcu 1949 roku, a mieszkańcy mogli je zobaczyć 22 lipca – równocześnie z oddaniem do użytku Trasy W-Z. Obsługiwały one linię "30" (tzw. "mosty") i były prowadzone przez pierwsze kobiety, które zatrudniono na stanowisku motorniczego.