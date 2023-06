W dzień marszu metro "przewiozło 200 tysięcy dodatkowych pasażerów"

W niedzielę na godzinę 13 przewieźliśmy 200 tysięcy pasażerów - przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń. To nie są jednak pełne dane. Pasażerów mogło być jeszcze więcej, bo na trzech stacjach otworzono bramki. Zdaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego liczby podane przez metro są dowodem na to, że marsz 4 czerwca był "największą demonstracją od dziesiątek lat". Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego mówi o "rekordowej niedzieli" w metrze. Tłoczno było nie tylko tam.

- Każdy, kto był na ulicach Warszawy i nie próbuje manipulować rzeczywistością, musi przyznać, że to była największa demonstracja od dziesiątek lat. Ja nie widziałem takich tłumów na ulicach Warszawy - powiedział w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji podsumowującej marsz 4 czerwca. I podkreślił: - Tak, dokładnie podaliśmy pół miliona, bo to wynika z naszych wyliczeń. Samo metro przewiozło 200 tysięcy dodatkowych pasażerów w tym dniu. Same autobusy z całej Polski, przywiozły ponad 60 tysięcy osób, tych wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w tej demonstracji. W związku z tym te liczby są rzeczywiście bardzo racjonalne i prawdziwe.