Szukają tymczasowego operatora Veturilo, "by wiosną rowery wystartowały"

Otworzą oferty 15 września

Zaznaczył, że nawet jeżeli tak się stanie i udałoby się rozstrzygnąć postępowanie, to i tak nie uda się uruchomić docelowego systemu w przyszłym roku.

Dlatego - jak już pisaliśmy - drogowcy postanowili poszukać operatora tymczasowego. Ogłosili przetarg, a 15 września zostaną otwarte oferty. - To nie będzie nowe Veturilo, tylko kontynuacja tego systemu, jaki mamy teraz. Chodzi o to, żeby mieć trochę czasu, by wiosną te rowery wystartowały na ulicach, żeby Veturilo cały czas jeździło - podkreślił rzecznik ZDM.