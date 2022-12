Jeden peron zamknięty, duże utrudnienia dla pasażerów

Opóźnione pociągi i zdezorientowani pasażerowie. Poniedziałek był pierwszym dniem z utrudnieniami związanymi z budową łącznika pomiędzy torami podmiejskimi a dalekobieżnymi. Między stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia pociągi kursują wahadłowo. Jeżdżą grupami, a pomiędzy kolejnymi kursami są 50-minutowe przerwy. Część połączeń została skrócona, inne odwołane. - Pasażerowie są wyraźnie zdenerwowani - mówi nasz reporter.

Zamknięcie jednego toru na podmiejskiej linii średnicowej spowodowało sporo utrudnienia dla pasażerów podróżujących pociągami do stolicy. - Dzisiaj jechałem do pracy dwie godziny, kiedy normalnie zajmuje mi to o połowę mniej. Boję się jak będzie wyglądał powrót. Niedługo okaże się, że pół dnia będę spędzać na dworcach, żeby przejechać te niecałe 40 km z Celestynowa do Warszawy - powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z pasażerów. - Mam już serdecznie dosyć tych kolejowych zmian. Nie pamiętam już czasów kiedy jakiś pociąg przyjechał punktualnie - stwierdziła kolejna pasażerka.

W poniedziałek rano sytuacje na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Ochota obserwował Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl. - Większość czasu na perony nie podjeżdża żaden pociąg, a następnie składy podjeżdżają seryjnie. Pasażerowie są zdezorientowani i zdenerwowani - opisuje.

Zaznacza, że pociągi są opóźnione.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów w Warszawie PAP/Tomasz Gzell

Jaka jest przyczyna utrudnień?

Zamknięcie jednego toru spowodowało, że większość pociągów kończy swój bieg na stacji Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Utrudnienia potrwają trzy tygodnie i zakończą się 8 stycznia. Zmiany w rozkładach zaplanowali wszyscy przewoźnicy. "W tych dniach wszystkie pociągi w obu kierunkach będą kursowały wyłącznie po jednym torze – tym po którym normalnie prowadzony jest ruch w kierunku wschodnim" - poinformowała Szybka Kolei Miejska.

Pociągi linii S1 będą kursowały wyłącznie na odcinku Otwock – Warszawa Stadion. Uruchomiona zostanie linia S10 kursująca w relacji Pruszków – Warszawa Główna. W tych dniach, na linii S1 do i z Otwocka pojedzie 39 par pociągów, natomiast na linii S10 z Warszawy w kierunku Pruszkowa pojedzie 19 pociągów, a z Pruszkowa w kierunku Warszawy – 18 pociągów.

Połowa pociągów linii S2 kursować będzie w pełnej relacji. Pozostała cześć zostanie skierowana na kursy skrócone na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia. Uruchomiona zostanie linia S20 kursująca w relacji Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna. Na całej trasie przejazdu pociągów linii S2 z Sulejówka Miłosny do Lotniska Chopina pojedzie 17 par pociągów z częstotliwością co ok. 60 minut. Pozostałe połączenia linii S2 będą realizowane na skróconej trasie Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia. Na odcinku Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna połączenia SKM będą realizowane przez cały dzień z częstotliwością co ok. 30 minut.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów w Warszawie PAP/Andrzej Lange

Przez linię średnicową będą kursowały cztery pociągi w każdym kierunku w ciągu godziny (jedne pociąg SKM i trzy pociągi KM). Będą one kursować co 3-4 min. przez 10 min., po których nastąpi ok. 50 min. przerwy" - poinformowały Koleje Mazowieckie. Z kierunku wschodniego większość pociągów zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Dotyczy to linii R7 Dęblin–Warszawa, gdzie pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Stadion lub Warszawa Wschodnia oraz linii R2 Łuków–Warszawa - pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Wschodnia. Część pociągów przejedzie przez linię średnicową.

"Od stacji Warszawa Wschodnia pasażerowie będą mogli kontynuować przejazdy pociągami dalekobieżnymi, a także środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi liniami autobusowymi i tramwajowymi na określonych odcinkach" - przekazały KM.

Z kierunku zachodniego, większość połączeń zostanie skrócona do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska. Część pociągów linii R1 Skierniewice – Warszawa przejedzie przez podmiejską lub dalekobieżną linię średnicową, pozostałe będą kursować w relacji skróconej do stacji Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska lub Warszawa Włochy (połączenia późnowieczorne). Na linii R3 Łowicz – Warszawa część pociągów przejedzie przez linię średnicową podmiejską lub dalekobieżną, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do Warszawy Głównej, Warszawy Gdańskiej lub Warszawy Włochy (połączenia późnowieczorne). Z kolei część pociągów linii R8 Skarżysko Kamienna – Warszawa przejedzie przez linię średnicową, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do stacji Piaseczno, Warszawa Rakowiec, Warszawa Aleje Jerozolimskie lub Warszawa Zachodnia.

Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.

Autor:kz/r

Źródło: PAP