Uruchomiono mobilne Punkty Obsługi Pasażerów. Będą podjeżdżały na pętle

Po ulicach Warszawy jeździ autobus, w którym został urządzony Punkt Obsługi Pasażerów. Od przyszłego tygodnia do końca wakacji dwa mobilne POP-y będą podjeżdżały na pętle przy dużych osiedlach.

Od 15 do 17 czerwca mobilne POP-y będą stały przy pętlach Metro Kabaty oraz Gocław, od 18-22 czerwca na Stegnach i przy Świątyni Opatrzności Bożej, od 23 do 25 - przy stacji metra Wilanowska oraz pętli Tarchomin, a od 26 do 30 na pętlach Bródno-Podgrodzie oraz Targówek.