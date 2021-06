Trzecia linia metra: trzy oferty w przetargu na prace przedprojektowe

Trzy firmy stanęły do przetargu na wykonanie prac poprzedzających projektowanie i budowę trzeciej linii metra na Pradze. Wszystkie oferty mieszczą się w wyznaczonym przez miasto budżecie. Wykonawca będzie miał za zadanie określić wpływ inwestycji na miejską infrastrukturę i środowisko oraz przygotować projekt koncepcyjny nowego odcinka podziemnej kolejki.

Zadania dla przyszłego wykonawcy

Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. To ponad 33 mln zł. Teraz urzędnicy ocenią przesłane zgłoszenia według następujących kryteriów: cena (60 procent) oraz dodatkowe doświadczenie - koordynator, projektant w specjalności architektonicznej, projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej, geolog (każde po 7 procent) oraz wykonanie uproszczonego projektu koncepcyjnego (5 procent).

Przebieg trzeciej linii metra

Częścią przyszłej trzeciej linii ma być funkcjonująca już od kilku lat stacja Stadion Narodowy. Od niej w kierunku wschodnim metro pojedzie na stację Dworzec Wschodni, by dalej odbić na południe w stronę stacji: Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Początkowo nowy odcinek połączy Pragę Południe z centrum stolicy, a później docelowo – także z Ochotą i Mokotowem. Pierwszy etap ma zakończyć się w 2028 roku.

Nie wszyscy są jednak przekonani co do słuszności tej inwestycji. Przebieg przyszłej trzeciej linii metra krytykują między innymi aktywiści. Ich zdaniem jest "forsowany na siłę", a szybszą podróż z Pragi Południe do centrum może zapewnić tramwaj.