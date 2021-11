Trzecia linia metra. Umowa na prace przedprojektowe podpisana

Przebieg trzeciej linii metra

Ostateczna wersja studium technicznego trzeciej linii metra opracowanego przez wspomniane konsorcjum trafiło do Metra Warszawskiego pod koniec ubiegłego roku. Metro podzieliło się tym dokumentem w marcu. Wynika z niego, że tylko jeden z trzech analizowanych wariantów jest rentowny i to pod warunkiem, że zostanie w przyszłości wydłużony przez Wisłę na Mokotów. Jednoczesna budowa tramwaju na Gocław, zdaniem autorów analizy, jest nieekonomiczna. A na mapach publikowanych przez miasto pojawiła się dodatkowa stacja, której nie było w studium.

Nie wszyscy są przekonani co do słuszności budowy trzeciej linii metra. Jego przebieg ostro krytykowali między innymi aktywiści. Ich zdaniem jest "forsowany na siłę", a szybszą podróż z Pragi Południe do centrum może zapewnić tramwaj. - Nie rozumiemy, dlaczego akurat teraz, kiedy trwa kryzys finansowy miasta, a w zeszłym roku słyszeliśmy, że wiele ważnych inwestycji, również dla Pragi, było odwołanych, nagle pojawiła się propozycja budowy bardzo kosztownej i krytykowanej przez ekspertów trzeciej linii metra. Naszym zdaniem będzie to błąd kosztowny dla finansów Warszawy - mówiła rzeczniczka stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Marta Marczak w marcu na konferencji zorganizowanej po ogłoszeniu przez ratusz przebiegu trzeciej linii metra.