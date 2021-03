"Przebieg trzeciej linii metra jest bez sensu, to widać na mapie". Wiceprezydent odpowiada na zarzuty aktywistów

Aktywiści krytykują przebieg trzeciej linii metra proponowany przez Rafała Trzaskowskiego. Ich zdaniem jest "forsowany na siłę", a szybszą podróż z Pragi Południe do centrum może zapewnić tramwaj. Na ich zarzuty odpowiedział wiceprezydent Michał Olszewski. - Metro jest środkiem o wiele bardziej wydajnym - przekonuje.

Podczas nadchodzącej sesji rady miasta na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego ma zapaść decyzja o przesunięciu pieniędzy na pierwszy etap prac trzeciej linii metra. Na początek powstać ma sześć nowych stacji na Kamionku, Grochowie i Gocławiu. Docelowo trasa podziemnej kolejki ma połączyć Pragę Południe z centrum. Częścią trzeciej linii będzie funkcjonująca już od kilku lat stacja Stadion Narodowy. Od niej w kierunku wschodnim metro pojedzie na stację Dworzec Wschodni, by dalej odbić na południe w stronę stacji: Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław.

Prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mencwel skrytykował decyzję ratusza. "To, że forsowany na siłę przez Rafała Trzaskowskiego przebieg trzeciej linii metra jest bez sensu widać na mapie. Z Pragi Południe do centrum będzie szybciej tramwajem, który jedzie prosto! Ale co tam, wydamy miliardy złotych w kryzysie, bo 2,5 roku przespane i trzeba gonić za 'inwestycjami'" - zauważył w poniedziałek na Twitterze.